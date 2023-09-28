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Ехала, куда глаза глядят

Ехала, куда глаза глядят

Автор:
28 сентября 2023 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Волгограде 31-летняя женщина управляя автомобилем Дэу Матиз исполнила на перекрёстке очень интересный и инновационный манёвр и угодила под пассажирскую ГАЗель. Сообщается, что виновница не пострадала.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ЦСКА Час назад
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Провокатор Полчаса назад
Интересно, так куда она вроде бы собиралась поехать одностороннее или нет? Кирпича не видно.
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