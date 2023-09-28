Ехала, куда глаза глядят

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В Волгограде 31-летняя женщина управляя автомобилем Дэу Матиз исполнила на перекрёстке очень интересный и инновационный манёвр и угодила под пассажирскую ГАЗель. Сообщается, что виновница не пострадала.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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