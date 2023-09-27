Кортеж устроил ДТП в центре Москвы

Утром 26 сентября в Москве кортеж из трёх автомобилей двигался по улице Остоженка с включёнными проблесковыми маячками, но без сирены. Проезжая на красный сигнал светофора на перекрёстке одна из машин кортежа столкнулась с внедорожником. Сообщается, что Мерседес с номерами ЕКХ закреплен за главой Роснефти Игорем Сечиным.

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