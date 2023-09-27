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Кортеж устроил ДТП в центре Москвы

Кортеж устроил ДТП в центре Москвы

Автор:
27 сентября 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Утром 26 сентября в Москве кортеж из трёх автомобилей двигался по улице Остоженка с включёнными проблесковыми маячками, но без сирены. Проезжая на красный сигнал светофора на перекрёстке одна из машин кортежа столкнулась с внедорожником. Сообщается, что Мерседес с номерами ЕКХ закреплен за главой Роснефти Игорем Сечиным.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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76k
Viktor Час назад
Без звука шли, пропускать не надо!
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9k
The Dude 14 минут назад
Вопрос. Какая срочная необходимость государственной важности была у главы нефтяной компании, что он позволил себе снять несколько бл... полицаев с мигалками и передвигался по городу с дичайшими нарушениями ПДД, которые привели к ДТП?
Будет ли он осуждён за превышение полномочий, будет ли водитель лишён ВУ и будут ли наказаны полицаи, которые устроили этот блдский цирк с голубой подсветкой?
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9k
soar Полчаса назад
Похоже, Игорь Иванович отдыхал, поэтому музыку выключили. Интересно, а сотрудник дпс может оформить протокол на самого себя?
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Не понял. А какого хрена главу Роснефти возят в кортеже?
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136
AndrushaVictorovich Час назад
Рега виноватым сделают
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26
Ли Харви Освальд Час назад
Зато ДПС ждать не надо
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2k
jnkbxybr Час назад
надеюсь сечин в штаны насрал
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80
Феличита Час назад
молодец внедорожник. Только зачем покинул место ДТП?
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Люди не пострадали - и на том спасибо
Весту купят взамен, надо полагать
Или две Гранты
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