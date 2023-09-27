Кортеж устроил ДТП в центре Москвы

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Утром 26 сентября в Москве кортеж из трёх автомобилей двигался по улице Остоженка с включёнными проблесковыми маячками, но без сирены. Проезжая на красный сигнал светофора на перекрёстке одна из машин кортежа столкнулась с внедорожником. Сообщается, что Мерседес с номерами ЕКХ закреплен за главой Роснефти Игорем Сечиным.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Будет ли он осуждён за превышение полномочий, будет ли водитель лишён ВУ и будут ли наказаны полицаи, которые устроили этот блдский цирк с голубой подсветкой?
Весту купят взамен, надо полагать
Или две Гранты
Сварят вместе в одну.
Солидно