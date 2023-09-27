Учить грузовик - очень плохая идея

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Приятное для просмотра видео с туповатым "учителем", который решил подставить попу под грузовик. Что из этого вышло - смотрите на видео.
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Поэтому сильно тормозит они не будут НИКОГДА
Акуеешь от фуроводов.
.
Ты знал, что "американцы" кочегарят до 140?
С прицепом и контейнером причём.
По горам.
Увидишь.
Смотрю на это с перерывами на сиськи!
Регу хлопаю стоя