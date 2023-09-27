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Учить грузовик - очень плохая идея

Учить грузовик - очень плохая идея

Автор:
27 сентября 2023 10:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   учитль   
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Приятное для просмотра видео с туповатым "учителем", который решил подставить попу под грузовик. Что из этого вышло - смотрите на видео.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   учитль   
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18  комментариев
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56k
dima423 36 минут назад
Заепись) смотреть приятно
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65k
Александр Ломовицкий 15 минут назад
классика

Ссылка coub.com
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65k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
трамваи тоже нужно уважать

Ссылка coub.com
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76k
Viktor 18 минут назад
Делай раз! Делай два! Закончили упражнение.

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11k
Dihydrogen Monoxide 20 минут назад
Учить фуру, конечно, глупая затея. Да и вообще кого то учить на дороге - глупо. Но интересно, а за что он хотел проучить фуровода? Фуроводы же все - идеальные водители на дороге.
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76k
Viktor 22 минуты назад
Дебил, теперь и за поцарапанный бампер грузовика отвечать будет!
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Сабвуфер, надеюсь, выведен из строя? А он там 120% присутствует!
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52
Aleks Ro Полчаса назад
Красота!
Смотрю на это с перерывами на сиськи!
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10k
МихА Полчаса назад
Ха-ха придурок... доучился.
Регу хлопаю стоя
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10k
SuperTroll Полчаса назад
Местные, туповатые васьки, которые любят проникновение в зад больших предметов? Типо огромной фуры?
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34k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
Надеюсь, дальнобой себе бампер не сильно помял!!!
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1k
Сергей 39 минут назад
грузовик - молодец!
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