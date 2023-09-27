Пилот каршеринга влетел в столб

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В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга прилично разогнался на улице Петухова и завершил свой манёвр на фонаном столбе перед домом № 273. В каком состоянии водитель, пока не ясно.
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