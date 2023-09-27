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Пилот каршеринга влетел в столб

Пилот каршеринга влетел в столб

Автор:
27 сентября 2023 09:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга прилично разогнался на улице Петухова и завершил свой манёвр на фонаном столбе перед домом № 273. В каком состоянии водитель, пока не ясно.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   
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3  комментария
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5k
Евгений Д 56 минут назад
Действительно "пилот" !!!
но высоту не успел набрать
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65k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
каршеринг как и самокат шеринг и прочие это просто писсес
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