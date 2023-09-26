Пешехода чуть не убило дорожным знаком

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ДТП произошло в Узловой Тульской области. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел с дороги, снес дорожный знак и едва не покалечил пешехода. Видео с двух ракурсов.
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