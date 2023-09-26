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Пешехода чуть не убило дорожным знаком

Пешехода чуть не убило дорожным знаком

Автор:
26 сентября 2023 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Узловой Тульской области. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых от удара вылетел с дороги, снес дорожный знак и едва не покалечил пешехода. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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34k
ACU900 39 минут назад
Это знак свыше...
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10k
Игорь 4 минуты назад
нечего переживать - написано же - безопасный город :)
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