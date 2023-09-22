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В России ввели ограничения на экспорт топлива

В России ввели ограничения на экспорт топлива

Автор:
22 сентября 2023 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   санкции   
1506
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Правительство России с 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Ограничения ввели бессрочно.

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Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   санкции   
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22  комментария
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6k
Трям 2 часа назад
На заправках канеш охренели. Прошлый бак заливал по 65, на днях уже по 70! (аи100)
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15k
Kucher 16 минут назад
Ну у нас "регулирование цен на топливо" обычно только в сторону повышения работает. Напомните мне, когда на топливо цены понижали?
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8k
Мегапихель Полчаса назад
Что мешает компаниям вступить в сговор и задрать цены для внутреннего рынка? Тем самым компенсируют ограничения более выгодного экспорта. Это же так обычно работает в экономике?

Нам запрещают продавать товар по 100р туда, почему мы будем тут по 70 продавать? А если не интересно продавать за 70, то зачем вообще продавать?

Короче ждем повышения цен))
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7k
Андрей Час назад
В период сборки урожая задирать цены или даже полностью прекращать продажу топлива - это уже по статье терроризма надо наказывать.
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31
pilot52 Час назад
А в какие страны экспортируется бензин или солярка? Насколько я знаю, мы экспортируем нефть, а бензин соседние страны уже сами производят, да и то, как правило даже лучшего качества.
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13k
кот базилий 2 часа назад
"снизить цены"??, да когда такое было? Если только на 5 копеек.
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27k
AzuveR 2 часа назад
"Это должно ликвидировать дефицит и в конечном итоге снизить потребительские цены."
Когда у нас цены снижали последний раз ???????!!!! Правительство хоть само верит в снижение цен?
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6k
hhwost 2 часа назад
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Остаётся только понять: КОГДА НА ЗАПРАВКАХ ЦЕНЫ СНИЗЯТСЯ?
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34k
albedo 2 часа назад
И правильно.
Сперва надо внутренний рынок насытить.
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