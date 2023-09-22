В России ввели ограничения на экспорт топлива

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Как посчитали в правительстве, ограничения на вывоз топлива позволят увеличить предложение на внутреннем рынке. Это должно ликвидировать дефицит и в конечном итоге снизить потребительские цены.Ранее в правительстве в качестве одной из мер предлагали также увеличить экспортные пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну. Однако от введения заградительных пошлин отказались из-за сложностей с расчётом компенсаций для российских НПЗ, поставляющих топливо на внутренний рынок.Ограничения на экспорт топлива рано или поздно будут сняты, но сейчас точных сроков нет. Они зависят от скорости насыщения рынка и появления ощутимых результатов.По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, введённые ограничения должны дать быстрый эффект, так как препятствуют вымыванию объёмов топлива за счёт «серого» экспорта недобросовестными компаниями. Увеличение внутреннего предложения должно ликвидировать дефицит и среди прочего закрыть потребности аграрного сектора в топливе.Ограничения начали действовать с 21 сентября, однако подразумевают несколько исключений. Топливо можно вывозить за границу в пределах ЕАЭС в рамках межправительственных соглашений, с гуманитарными целями, а также для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортировку бензина и дизеля физическими лицами для личного использования.