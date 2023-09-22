В России ввели ограничения на экспорт топлива

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Правительство России с 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Ограничения ввели бессрочно.
Как посчитали в правительстве, ограничения на вывоз топлива позволят увеличить предложение на внутреннем рынке. Это должно ликвидировать дефицит и в конечном итоге снизить потребительские цены.
Ранее в правительстве в качестве одной из мер предлагали также увеличить экспортные пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну. Однако от введения заградительных пошлин отказались из-за сложностей с расчётом компенсаций для российских НПЗ, поставляющих топливо на внутренний рынок.
Ограничения на экспорт топлива рано или поздно будут сняты, но сейчас точных сроков нет. Они зависят от скорости насыщения рынка и появления ощутимых результатов.
По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, введённые ограничения должны дать быстрый эффект, так как препятствуют вымыванию объёмов топлива за счёт «серого» экспорта недобросовестными компаниями. Увеличение внутреннего предложения должно ликвидировать дефицит и среди прочего закрыть потребности аграрного сектора в топливе.
Ограничения начали действовать с 21 сентября, однако подразумевают несколько исключений. Топливо можно вывозить за границу в пределах ЕАЭС в рамках межправительственных соглашений, с гуманитарными целями, а также для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортировку бензина и дизеля физическими лицами для личного использования.
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Ранее в правительстве в качестве одной из мер предлагали также увеличить экспортные пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну. Однако от введения заградительных пошлин отказались из-за сложностей с расчётом компенсаций для российских НПЗ, поставляющих топливо на внутренний рынок.
Ограничения на экспорт топлива рано или поздно будут сняты, но сейчас точных сроков нет. Они зависят от скорости насыщения рынка и появления ощутимых результатов.
По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, введённые ограничения должны дать быстрый эффект, так как препятствуют вымыванию объёмов топлива за счёт «серого» экспорта недобросовестными компаниями. Увеличение внутреннего предложения должно ликвидировать дефицит и среди прочего закрыть потребности аграрного сектора в топливе.
Ограничения начали действовать с 21 сентября, однако подразумевают несколько исключений. Топливо можно вывозить за границу в пределах ЕАЭС в рамках межправительственных соглашений, с гуманитарными целями, а также для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортировку бензина и дизеля физическими лицами для личного использования.
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Метки: АЗС Автовсячина авто автомир автомобили бензин машина санкции
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Нам запрещают продавать товар по 100р туда, почему мы будем тут по 70 продавать? А если не интересно продавать за 70, то зачем вообще продавать?
Короче ждем повышения цен))
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/774629-eksport-dizelnogo-topliva-iz-rf-v-marte-2023-g-mozhet-stat-rekordnym-nesmotrya-na-sanktsii-es/https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/774629-eksport-dizelnogo-topliva-iz-rf-v-marte-2023-g-mozhet-stat-rekordnym-nesmotrya-na-sanktsii-es/
Russia’s decision to ban exports of diesel and gasoline risks disrupting fuel supplies ahead of winter, but how deep the impact will be depends on how long it lasts.
The nation shipped more than one million barrels a day of diesel-type fuel so far this year, narrowly making it the world’s biggest seaborne exporter, according to data from Vortexa. That’s an enormous chunk of supply for the market to lose at short notice roughly enough to meet the entire demand of Germany.
Решение России запретить экспорт дизельного топлива и бензина рискует нарушить поставки топлива в преддверии зимы, но насколько глубокими будут последствия, зависит от того, как долго оно продлится.
По данным Vortexa, в этом году страна поставляла более одного миллиона баррелей дизельного топлива в день, что делает ее крупнейшим в мире морским экспортером. Это огромная часть предложения, которую рынок может потерять в кратчайшие сроки примерно достаточно, чтобы удовлетворить весь спрос Германии.
Дизель является основным продуктом мировой экономики, на котором работают грузовики, корабли и поезда. Согласно данным Vortexa Ltd, в этом году Россия была крупнейшим в мире морским экспортером этого топлива.
Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива резко увеличил цены на дизель в Азии. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что мера введена бессрочно: недобросовестные участники рынка вывозили слишком много топлива, поэтому ограничения должны стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. И пока этого не случилось, запрет снят не будет.
Когда у нас цены снижали последний раз ???????!!!! Правительство хоть само верит в снижение цен?
Сперва надо внутренний рынок насытить.