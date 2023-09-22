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Люди чудом уцелели после столкновения двух грузовиков

Люди чудом уцелели после столкновения двух грузовиков

Автор:
22 сентября 2023 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда большегрузная фура Scania столкнулась с «ГАЗелью», которая от удара едва не сбила пешеходов. В результате происшествия никто не пострадал. Момент ДТП попал в объектив камер.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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SuperTroll Час назад
Фуровод мудак экстра класса. Погода-дождь, дорога скользкая, красный свет из кабины видно из далека, а он топит на все деньги. Лишить прав пожизнено.
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