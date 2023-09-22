Люди чудом уцелели после столкновения двух грузовиков

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На проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда большегрузная фура Scania столкнулась с «ГАЗелью», которая от удара едва не сбила пешеходов. В результате происшествия никто не пострадал. Момент ДТП попал в объектив камер.
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