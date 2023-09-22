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Сбил бабушку и скрылся с места ДТП

Сбил бабушку и скрылся с места ДТП

Автор:
22 сентября 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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20 сентября на улице 14 Декабря в Узловой, Тульской области, мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля Ниссан Жук, сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадала пенсионерка-пешеход. Она получила различные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель скрылся с места ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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7  комментариев
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97
Lex Lem 2 часа назад
Пи*рас...Пид*расинааа
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Алексей Полчаса назад
вот на что дебилы надеются? что их не найдут? щас почти все улицы камерами усеяны
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3k
kuchipachi Час назад
а что за гений так газель запарковал?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Всё великолепие в одном коротеньком видео. Это и фургон, стоящий практически в зоне ПП, это и пацан, сломя голову перебегающий проезжую часть где попало, это и пьяный водитель, это и велосипедист. едущий по тротуарам.
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772
Илья Час назад
Как поднять срок с пола . Наглядное пособие для дебилов.
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