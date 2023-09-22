Сбил бабушку и скрылся с места ДТП

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20 сентября на улице 14 Декабря в Узловой, Тульской области, мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля Ниссан Жук, сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадала пенсионерка-пешеход. Она получила различные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель скрылся с места ДТП.
В Узловой сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля Nissan Juke, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе . Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.
Отмечается, что мужчина покинул место ДТП, однако, в кратчайшие сроки был найден сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, было установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,258 мг/л).
В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 и по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы будут переданы в суд для принятия решения.
Отмечается, что мужчина покинул место ДТП, однако, в кратчайшие сроки был найден сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, было установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,258 мг/л).
В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 и по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы будут переданы в суд для принятия решения.
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