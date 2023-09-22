Сбил бабушку и скрылся с места ДТП

В Узловой сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля Nissan Juke, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе . Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.



Отмечается, что мужчина покинул место ДТП, однако, в кратчайшие сроки был найден сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, было установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,258 мг/л).



В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 и по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы будут переданы в суд для принятия решения.