Мастера скрытности: угонщики ловко ушли от погони

В пригороде аргентинской столицы Буэнос-Айреса двое мужчин угнали автомобиль Ford Eco Sport, однако попались на глаза полицейским и началась погоня.
Преступники сумели немного оторваться от патрульной машины и в полной мере воспользовались имевшимся у них преимуществом, которое составляло всего несколько секунд.
Пассажиры украденного транспортного средства почти одновременно выскочили из салона прямо на ходу в тот момент, когда ненадолго оказались вне поля зрения стражей порядка.
Один из них мгновенно притворился праздным зевакой, а второй – быстро сошел с проезжей части и попытался укрыться за деревом.
Угнанная легковушка скрылась за углом и за ней умчались правоохранители. В полиции подтвердили, что в итоге все угонщики скрылись, по горячим следам задержать их не удалось.
Источник:
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