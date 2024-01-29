Мастера скрытности: угонщики ловко ушли от погони

Преступники сумели немного оторваться от патрульной машины и в полной мере воспользовались имевшимся у них преимуществом, которое составляло всего несколько секунд.

Пассажиры украденного транспортного средства почти одновременно выскочили из салона прямо на ходу в тот момент, когда ненадолго оказались вне поля зрения стражей порядка.