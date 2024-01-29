FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11163 поста • 1461 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира
Мастера скрытности: угонщики ловко ушли от погони

Мастера скрытности: угонщики ловко ушли от погони

Автор:
29 января 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   Видео   Погоня   авто   буэнос-айрес   угон   угонщики   
475
1
2

В пригороде аргентинской столицы Буэнос-Айреса двое мужчин угнали автомобиль Ford Eco Sport, однако попались на глаза полицейским и началась погоня.

Преступники сумели немного оторваться от патрульной машины и в полной мере воспользовались имевшимся у них преимуществом, которое составляло всего несколько секунд.

Пассажиры украденного транспортного средства почти одновременно выскочили из салона прямо на ходу в тот момент, когда ненадолго оказались вне поля зрения стражей порядка.

Один из них мгновенно притворился праздным зевакой, а второй – быстро сошел с проезжей части и попытался укрыться за деревом.

Угнанная легковушка скрылась за углом и за ней умчались правоохранители. В полиции подтвердили, что в итоге все угонщики скрылись, по горячим следам задержать их не удалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Аргентина   Видео   Погоня   авто   буэнос-айрес   угон   угонщики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья 15 минут назад
Кто ты воин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело
На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из...
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского...
Набирающие популярность в сообществах
Редкого золотого тигра засняли в индийском заповеднике
Редкого золотого тигра засняли в индийском заповеднике
Как советские люди с простудой боролись
Как советские люди с простудой боролись
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#история#забавно#факты#соцсети#аварии#новости#Жизнь#машина#блогер
#фото#СССР#люди#Прикол#Юмор#автомобили#США#Россия#конфликт
#в мире#полиция#милота#интересно#собака#Китай#подборка#фейл#подъезд
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских... Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

На что жалуетесь?

Вернуться