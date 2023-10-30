Подмосковный аферист угнал авто за 9 миллионов рублей, ловко подменив ключи на муляж

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С владелицей машины парень встретился в Химках якобы для покупки внедорожника. На встрече он попросил ключи от авто для проверки и подменил их на подделку, купленную на маркетплейсе.
Договор купли-продажи они подписали и поехали в банк за деньгами. Пока девушка оставалась в офисе, аферист вышел на улицу и уехал на иномарке в закат.
Колесил он на ней недолго: парня уже задержали.
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