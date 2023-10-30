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Подмосковный аферист угнал авто за 9 миллионов рублей, ловко подменив ключи на муляж

Подмосковный аферист угнал авто за 9 миллионов рублей, ловко подменив ключи на муляж

Автор:
30 октября 2023 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   аферист   ключи   криминал   муляж   угон   
1493
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С владелицей машины парень встретился в Химках якобы для покупки внедорожника. На встрече он попросил ключи от авто для проверки и подменил их на подделку, купленную на маркетплейсе.

Договор купли-продажи они подписали и поехали в банк за деньгами. Пока девушка оставалась в офисе, аферист вышел на улицу и уехал на иномарке в закат.


Колесил он на ней недолго: парня уже задержали.


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Метки: Видео   авто   аферист   ключи   криминал   муляж   угон   
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5  комментариев
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6k
alex 49 минут назад
походу недавно освободился
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541
Михаил 10 минут назад
Ну а если представить, подписали дкп и сдуру акт, не сомневаюсь что не найдется такой вид наивного... И такая ситуевина... как доказать? Упрется, скажет все отдал и ниипет...
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1k
Руслана Тарасова 19 минут назад
Это конечно *СуперМозг*! Если бы не интервью полиции, подумала, что это розыгрыш. Составить ДКП, где указаны его данные, затем угнать машину? А ничего, что продать сейчас такой БМВ не так уж и просто, если она в угоне. Совсем не просто. Но "СуперМозг" об этом явно не знал.
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