Ещё один беспечный гонщик закрыл мотосезон навсегда

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17 сентября в Новокузнецке 27-летний мотоциклист погиб, столкнувшись с Рено Логан. 58-летний водитель автомобиля госпитализирован с травмами.
В ГИБДД говорят, что погибший молодой человек получил права на мотоцикл только в этом году и успел восемь раз нарушить ПДД, в том числе 4 раза нарушить скоростной режим.
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Любит праздник и разбитое стекло в ебл...
Он был везде, на встречка нога, рука под колесом...
Влюблён в себя, целый свет...
Логановод, конечно, будет признан виновным, но и "пуля" получил то, к чему стремился с такой ездой.
Не летай -- ишь ты Бетмен, разлетался тут,
Не летай -- улетишь, не соберут врачи,
Не летай. И глушителем понтовым не рычи.
(С)