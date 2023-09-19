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Ещё один беспечный гонщик закрыл мотосезон навсегда

Ещё один беспечный гонщик закрыл мотосезон навсегда

Автор:
19 сентября 2023 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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17 сентября в Новокузнецке 27-летний мотоциклист погиб, столкнувшись с Рено Логан. 58-летний водитель автомобиля госпитализирован с травмами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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18k
Шуруп Час назад
А в ГИБДД не сказали, сколько раз п.и.д.о.р.а.с. на белом автомобиле проезжал перекрестки на красный ??
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3k
Semёn 7 минут назад
Этот парень был из тех, кто просто гадит всем...
Любит праздник и разбитое стекло в ебл...
Он был везде, на встречка нога, рука под колесом...
Влюблён в себя, целый свет...
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76k
Viktor Полчаса назад
Этим для него должно было закончиться!
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4k
dangora Полчаса назад
Не спиши, а то успеешь. Этот успел..
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 53 минуты назад
У нас камеры на скорость "стреляют" в лоб, а там у 2х-колесных номеров нет. Но где-то есть и камеры, что "бьют" в спину, вот 4 таких он и прощёлкал.
Логановод, конечно, будет признан виновным, но и "пуля" получил то, к чему стремился с такой ездой.
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19k
Дмитрий Час назад
Не летай -- быстро едешь, тихо понесут,
Не летай -- ишь ты Бетмен, разлетался тут,
Не летай -- улетишь, не соберут врачи,
Не летай. И глушителем понтовым не рычи.
(С)
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