В России повысят штраф за неостановку по требованию

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Изначально предлагался вариант лишения водительских прав за отказ от остановки по требованию инспектора или должностного лица. Остановить транспортное средство по закону имеют право не только сотрудники ГИБДД, но также должностные лица таможни или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за транспортом.
Правительство посчитало лишение водительских прав за повторный отказ от остановки чрезмерным, а вот повышения штрафов за невыполнение законного требования сотрудника полиции, похоже, не избежать.
Насколько повысят штраф, пока информации нет. Напомним, что на сегодняшний день за невыполнение требований, указанных статье 12.25 КоАП, водителям грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Насколько повысят штраф, пока информации нет. Напомним, что на сегодняшний день за невыполнение требований, указанных статье 12.25 КоАП, водителям грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей.
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