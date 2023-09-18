FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11754 поста • 837 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В России повысят штраф за неостановку по требованию

В России повысят штраф за неостановку по требованию

Автор:
18 сентября 2023 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   Погоня   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1112
1
Изначально предлагался вариант лишения водительских прав за отказ от остановки по требованию инспектора или должностного лица. Остановить транспортное средство по закону имеют право не только сотрудники ГИБДД, но также должностные лица таможни или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за транспортом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   Погоня   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
362
Александр Богомолов 17 минут назад
В свете последних событий думаю вряд-ли чел с левым автоматом на руках тормознет. Даже если штраф будет 50т.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13663



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию
В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#подборка#люди#позитив#интересное#соцсети#Автовсячина#знаменитости
#Юмор#СССР#автомобили#машина#аварии#авто аварии#интересно#США#Москва#Италия
#история#Прикол#автомир#дети#ДТП#Россия#Китай#улыбнуло#забавно#кино
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Полный список летних рейдов ГИБДД Полный список летних рейдов ГИБДД Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Сотрудник ГИБДД выписал штраф за превышение скорости автомобилем без водителя Сотрудник ГИБДД выписал штраф за превышение скорости автомобилем без водителя Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии Самокатчиков начали штрафовать за превышение скорости. Пока только в Белоруссии

На что жалуетесь?

Вернуться