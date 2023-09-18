В России повысят штраф за неостановку по требованию

Правительство посчитало лишение водительских прав за повторный отказ от остановки чрезмерным, а вот повышения штрафов за невыполнение законного требования сотрудника полиции, похоже, не избежать.



Насколько повысят штраф, пока информации нет. Напомним, что на сегодняшний день за невыполнение требований, указанных статье 12.25 КоАП, водителям грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей.