За ошибки в СБКТС начали изымать автомобили купленные по параллельному импорту

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Автовладелец, купивший машину по параллельному импорту, неожиданно для себя может столкнуться с неприятной проблемой. В России сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобили с ошибками в свидетельстве о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) прямо на дороге.
Водитель может остаться без автомобиля, если документ не был оформлен по всем правилам. Машину с ошибками в СБКТС отправят на штрафстоянку. Без этого документа не выйдет получить свидетельство о регистрации транспортного средства, вот почему за ним начали внимательно следить.
После того, как в России разрешили параллельный импорт, СБКТС начали оформлять неправильно или с ошибками. Такие недочеты автовладельцы могут обнаружить не сразу. Нередко недобросовестные компании, занимающиеся поставками «параллельных» машин, занижают мощность двигателя. Если обман потом обнаружится, у нового владельца авто начнутся проблемы.
Специалисты советуют перед покупкой тщательно проверить правильность заполнения СБКТС.
После того, как в России разрешили параллельный импорт, СБКТС начали оформлять неправильно или с ошибками. Такие недочеты автовладельцы могут обнаружить не сразу. Нередко недобросовестные компании, занимающиеся поставками «параллельных» машин, занижают мощность двигателя. Если обман потом обнаружится, у нового владельца авто начнутся проблемы.
Специалисты советуют перед покупкой тщательно проверить правильность заполнения СБКТС.
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Причем здесь СБКТС?