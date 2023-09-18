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За ошибки в СБКТС начали изымать автомобили купленные по параллельному импорту

За ошибки в СБКТС начали изымать автомобили купленные по параллельному импорту

Автор:
18 сентября 2023 14:13
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   правила   санкции   
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Автовладелец, купивший машину по параллельному импорту, неожиданно для себя может столкнуться с неприятной проблемой. В России сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобили с ошибками в свидетельстве о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) прямо на дороге.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   параллельный импорт   правила   санкции   
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6  комментариев
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2k
Жирный бот 52 минуты назад
уже 100 раз разъяснили...Это при занижении стоимости на авто допустим в Киргизии, у нас растамаживается по стоимости что указана в инвойсе, куда авто было поставлено. И авто не изымают, а требуют доплатить налог. Когда покупаешь авто в серую, смотри через какую страну завозили изначально.. Если через Казахстан или Грузию, проблем нет, а вот другие страны Ср. Азии, там можно попасть...
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672
figurist 5 секунд назад
ципсо от китайцев, что бы цену вздуть ещё выше на авто, а так как конкуренции нет то поднимут
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20k
Bill 54 минуты назад
У автомобилиста должны быть с собой следующие документы:
- СТС свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Страховой полис ОСАГО.
- Водительское удостоверение.
Причем здесь СБКТС?
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