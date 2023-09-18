За ошибки в СБКТС начали изымать автомобили купленные по параллельному импорту

Водитель может остаться без автомобиля, если документ не был оформлен по всем правилам. Машину с ошибками в СБКТС отправят на штрафстоянку. Без этого документа не выйдет получить свидетельство о регистрации транспортного средства, вот почему за ним начали внимательно следить.



После того, как в России разрешили параллельный импорт, СБКТС начали оформлять неправильно или с ошибками. Такие недочеты автовладельцы могут обнаружить не сразу. Нередко недобросовестные компании, занимающиеся поставками «параллельных» машин, занижают мощность двигателя. Если обман потом обнаружится, у нового владельца авто начнутся проблемы.



Специалисты советуют перед покупкой тщательно проверить правильность заполнения СБКТС.