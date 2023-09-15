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Пешеход-самоубийца попал сразу под 2 фуры

Пешеход-самоубийца попал сразу под 2 фуры

Автор:
15 сентября 2023 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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"В девятом часу вечера в Кушнаренковском районе на 1256 км автодороги М-7 "Волга", близ д.Марс, 40-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком "Ман", двигаясь в направлении Москвы, совершил наезд правой стороной полуприцепа на 40-летнего жителя Илишевского района. Затем попутный грузовик "Даф" допустил наезд на лежащего пешехода. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм" - сообщили в ГИБДД Башкирии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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