Пешеход-самоубийца попал сразу под 2 фуры

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"В девятом часу вечера в Кушнаренковском районе на 1256 км автодороги М-7 "Волга", близ д.Марс, 40-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком "Ман", двигаясь в направлении Москвы, совершил наезд правой стороной полуприцепа на 40-летнего жителя Илишевского района. Затем попутный грузовик "Даф" допустил наезд на лежащего пешехода. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм" - сообщили в ГИБДД Башкирии.
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