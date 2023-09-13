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Стримерша оказалась на пути у автомобиля

Стримерша оказалась на пути у автомобиля

Автор:
13 сентября 2023 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: Девушка   Испания   в мире   кафе   прямая трансляция   стрим   
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В Испании девушка ужинала и вела прямую трансляцию в кафе, но в какой была вынуждена прервать трапезу.

В объектив видеокамеры мобильного телефона, посредством которого велась прямая трансляция, попал момент, когда легковушка, сдающая задним ходом чуть не наехала на девушку. Героине ролика пришлось покинуть своё место, тем временем, как её приятель бросился к виновнику инцидента.

По сообщению местных СМИ, ранее один из автомобилистов не справился с управлением транспортного средства и вылетел на тротуар, подвергнув риску пешеходов и клиентов другого заведения. Питейному заведению был нанесен ущерб.

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Метки: Девушка   Испания   в мире   кафе   прямая трансляция   стрим   
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9  комментариев
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47k
Максим Т. Час назад
Какая-то мудерша сидит жрет и за ней наблюдают в прямом эфире? Сколько же долбо..бов на Земле....
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4k
avix Полчаса назад
Маленькое дополнение. В Испании номера на машины выдаются по порядку, поэтому можно легко узнать, когда машина была в первый раз на учёт поставлена. Так вот, серия MHZ очень свежая, то есть машине пара недель максимум и видимо опыта у водителя примерно столько же.
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740
Шурман 50 минут назад
Если серьезно вообще бесит эта тема на туристических улочках кафешки просто выставляют столы на проезжую часть а водители потом виноваты в всем . В Пизе сели пообедать , нам дают столик на улице а я хочу внутри а нам говорят там занято ладно сели , то скорая летит то еще что то летит встали ушли . Нашли отличный ресторан с такими же ценами в старом городе и обстановка как на уровне 5 звезд .
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740
Шурман 58 минут назад
Испания , там вообще с задним ходом у всех проблемы . В Греции тоже самое . Им хоть 20 камер поставь они хрен что увидят . А еще убивает дорога в одну полосу один проезжает второй пропускает и стоят 2 знака приоритета для тебя кто в гору едет белая стрелка для них красная , а по правому борту у тебя обрыв и ни каких отбойников , романтика . Спустился с горы нормально назад поднимаемся в машине жена мать моя и дети маленькие и старый карлик испанский специально на газ надавил и орет мне сдавай назад я говорю куда ? там нет кармана он мне говорит вниз сдавай а у него спец карман в корпусе от машины . Минут 20 стояли махали руками пока с сзади мент не вышел и сам сел за руль его машины и перегнал ее .
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
МЛЯТЬ!!
Фоткать еду уже не в тренде?
Теперь нужно снимать и выкладывать как какая-то тупая курица ЖРЁТ?
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35k
АнтонПолднев Час назад
"Не справился с управлением"? "Вылетел на тротуар"?

В ролике чувак просто не умеет ездить задним ходом. И это при том, что у него в наличии камера заднего вида.
Ну либо нам не всю историю показали.
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