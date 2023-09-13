Стримерша оказалась на пути у автомобиля

В Испании девушка ужинала и вела прямую трансляцию в кафе, но в какой была вынуждена прервать трапезу.
В объектив видеокамеры мобильного телефона, посредством которого велась прямая трансляция, попал момент, когда легковушка, сдающая задним ходом чуть не наехала на девушку. Героине ролика пришлось покинуть своё место, тем временем, как её приятель бросился к виновнику инцидента.
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По сообщению местных СМИ, ранее один из автомобилистов не справился с управлением транспортного средства и вылетел на тротуар, подвергнув риску пешеходов и клиентов другого заведения. Питейному заведению был нанесен ущерб.
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Фоткать еду уже не в тренде?
Теперь нужно снимать и выкладывать как какая-то тупая курица ЖРЁТ?
В ролике чувак просто не умеет ездить задним ходом. И это при том, что у него в наличии камера заднего вида.
Ну либо нам не всю историю показали.