Мужчина установил рекорд в беге на каблуках

В Испании мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса, пробежавшись в туфлях на каблуках.
Многократный рекордсмен из Испании завоевал новый титул, пробежав 100-метровый отрезок в туфлях на каблуках. Кристиан Роберто Лопес Родригес обулся в непривычную обувь с 7-сантиметровым каблуком и потратил 12,82 секунд, чтобы пробежать 100 метров.
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При этом 34-летний спортсмен обошёл предыдущего рекордсмена Андре Ортольфа, который в 2019 году пробежал такое же расстояние за 14,02 секунд.
Родригес рассказал, что умение бегать на каблуках является довольно сложным. Подготовка к рекорду была не только тщательной, но и довольно специфичной. Что ж, теперь мужчине есть с чем себя поздравить.
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Не, ну правда. Что не рекорд, то долбо..бизм какой-то!
Молодец!
Теперь пусть добавит к образу миниюбку и анальную пробку.
Тоже им очень пригодится