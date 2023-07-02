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Мужчина установил рекорд в беге на каблуках

Мужчина установил рекорд в беге на каблуках

Автор:
02 июля 2023 09:18
Сообщество : Спорт
Метки: Испания   в мире   каблуки   рекорд   спринт   туфли   
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В Испании мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса, пробежавшись в туфлях на каблуках.

Многократный рекордсмен из Испании завоевал новый титул, пробежав 100-метровый отрезок в туфлях на каблуках. Кристиан Роберто Лопес Родригес обулся в непривычную обувь с 7-сантиметровым каблуком и потратил 12,82 секунд, чтобы пробежать 100 метров.

При этом 34-летний спортсмен обошёл предыдущего рекордсмена Андре Ортольфа, который в 2019 году пробежал такое же расстояние за 14,02 секунд.

Родригес рассказал, что умение бегать на каблуках является довольно сложным. Подготовка к рекорду была не только тщательной, но и довольно специфичной. Что ж, теперь мужчине есть с чем себя поздравить.

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Метки: Испания   в мире   каблуки   рекорд   спринт   туфли   
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5  комментариев
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Эту книгу пора уже переименовать в книгу рекордов Дебилизма!
Не, ну правда. Что не рекорд, то долбо..бизм какой-то!
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14k
Shtoppi 41 минуту назад
рекорд, как и многие в той книге, мягко говоря, сомнительный.
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35k
Опаньки 59 минут назад
ветвь эволюции свернула куда-то не туда. Неандертальцы от безделья не знают чем еще заняться
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13k
GROMOZEKA Час назад
Крайне полезный навык, для европейских мужиков.
Молодец!

Теперь пусть добавит к образу миниюбку и анальную пробку.
Тоже им очень пригодится
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17k
Алексей 2 часа назад
сегодня чего? День порнозвезд и лиц нетрадиционной ориентации?
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