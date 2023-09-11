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Не уступил дорогу и сгорел. Момент смертельного ДТП

Не уступил дорогу и сгорел. Момент смертельного ДТП

Автор:
11 сентября 2023 15:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
2006
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На трассе Астрахань - Махачкала водитель ГАЗели 1960 года рождения выезжал с заправочной станции и не уступил дорогу грузовику Мерседес Бенц. После столкновения фура опрокинулась, а ГАЗель врезалась в припаркованное Вольво. Произошло возгорание всех участвующих в ДТП транспортных средств.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Knives22 2 часа назад
По ходу дела вся обочина плотненько фурами заставлена.
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