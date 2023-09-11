Не уступил дорогу и сгорел. Момент смертельного ДТП

2006
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На трассе Астрахань - Махачкала водитель ГАЗели 1960 года рождения выезжал с заправочной станции и не уступил дорогу грузовику Мерседес Бенц. После столкновения фура опрокинулась, а ГАЗель врезалась в припаркованное Вольво. Произошло возгорание всех участвующих в ДТП транспортных средств.
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