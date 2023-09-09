Автоледи каталась по городу с маленьким ребёнком на коленях

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Видимо, правила дорожного движения она не читала, а на безопасность ребёнка ей всё равно
А на все замечания 33-летняя дамочка из Питера орёт: «что вам от меня надо?!».
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