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Автоледи каталась по городу с маленьким ребёнком на коленях

Автоледи каталась по городу с маленьким ребёнком на коленях

Автор:
09 сентября 2023 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: Питер   авто   автоледи   безопасность   вождение   нарушение пдд   ребенок   
865
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Видимо, правила дорожного движения она не читала, а на безопасность ребёнка ей всё равно

А на все замечания 33-летняя дамочка из Питера орёт: «что вам от меня надо?!».

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Метки: Питер   авто   автоледи   безопасность   вождение   нарушение пдд   ребенок   
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4  комментария
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
при этом делая педикюр..и разговаривая по телефону.)
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2k
Дмитрий 59 минут назад
Я человек простой: вижу "автоледи" или "никто" - реакция однозначная.
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26
ApolloOne Дмитрий 8 минут назад
Нет никаких автоледи, есть автопилотка или ТП.
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10k
Том Сойер Час назад
Наглухо тупая....
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