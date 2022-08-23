Компания Ford должна выплатить $1,7 млрд штрафа за аварию, в которой погибла супружеская пара

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Суд присяжных в американском штате Джорджия вынес решение, предписывающее автопроизводителю Ford выплатить штраф в размере 1,7 миллиарда долларов за аварию 2014 года, в которой погибла супружеская пара.
В апреле 2014 года Мелвина и Вонсайл ехали с фермы на пикапе F-250 Super Duty 2002 года выпуска. Внезапно у автомобиля лопнула шина, и он перевернулся. И пассажир, и водитель погибли на месте, так как крыша пикапа оказалась недостаточно жесткой и согнулась при ДТП.
Иск против Ford подали дети погибших — Ким и Адам Хилл. Их адвокаты утверждали, что производитель намеренно выпускал на рынок пикапы со слишком слабой крышей, а потому речь идет не только о частном инциденте, а о множестве выпущенных на дороги опасных грузовиков.
Иск против Ford подали дети погибших — Ким и Адам Хилл. Их адвокаты утверждали, что производитель намеренно выпускал на рынок пикапы со слишком слабой крышей, а потому речь идет не только о частном инциденте, а о множестве выпущенных на дороги опасных грузовиков.
По итогу затянувшегося рассмотрения дела, которое завершилось только на прошлой неделе, присяжные возложили на Ford 70 процентов вины. Они постановили, что автогигант продавал 5,2-метровые грузовики Super Duty со слабыми крышами, которые могут раздавить людей при опрокидывании.
Причем продолжалось это долгое время — с 1999 по 2016 год, утверждают адвокаты. Они также предоставили материалы около 80 подобных инцидентов с опрокидыванием, в результате которых погибли или пострадали автомобилисты.
Оставшиеся 30 процентов вины возложили на сеть автомобильных сервисных центров Pep Boys, в которой на пикап установили покрышки неподходящего размера.
Причем продолжалось это долгое время — с 1999 по 2016 год, утверждают адвокаты. Они также предоставили материалы около 80 подобных инцидентов с опрокидыванием, в результате которых погибли или пострадали автомобилисты.
Оставшиеся 30 процентов вины возложили на сеть автомобильных сервисных центров Pep Boys, в которой на пикап установили покрышки неподходящего размера.
Семья Хилл получила компенсацию в размере 24 миллионов долларов. По их словам, они возбудили дело, чтобы предупредить водителей о слабых крышах пикапов и предотвратить смертельные ДТП. Ford же отрицает вину и намерен подать апелляцию в надежде уменьшить или даже полностью отменить внушительный штраф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Ford авто автомир автомобили безопасность пикап суд штраф
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Они также предоставили материалы около 80 подобных инцидентов с опрокидыванием, в результате которых погибли или пострадали автомобилисты.
Да да да!
Мы конечно же охотно верим в то, что это все затевалось именно ради альтруизма, а не за бабло