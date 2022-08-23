Компания Ford должна выплатить $1,7 млрд штрафа за аварию, в которой погибла супружеская пара

В апреле 2014 года Мелвина и Вонсайл ехали с фермы на пикапе F-250 Super Duty 2002 года выпуска. Внезапно у автомобиля лопнула шина, и он перевернулся. И пассажир, и водитель погибли на месте, так как крыша пикапа оказалась недостаточно жесткой и согнулась при ДТП.



Иск против Ford подали дети погибших — Ким и Адам Хилл. Их адвокаты утверждали, что производитель намеренно выпускал на рынок пикапы со слишком слабой крышей, а потому речь идет не только о частном инциденте, а о множестве выпущенных на дороги опасных грузовиков.