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Компания Ford должна выплатить $1,7 млрд штрафа за аварию, в которой погибла супружеская пара

Компания Ford должна выплатить $1,7 млрд штрафа за аварию, в которой погибла супружеская пара

Автор:
23 августа 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   авто   автомир   автомобили   безопасность   пикап   суд   штраф   
773
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Суд присяжных в американском штате Джорджия вынес решение, предписывающее автопроизводителю Ford выплатить штраф в размере 1,7 миллиарда долларов за аварию 2014 года, в которой погибла супружеская пара.

Источник:

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Метки: Ford   авто   автомир   автомобили   безопасность   пикап   суд   штраф   
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8  комментариев
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60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
какие молодцы из всего делают деньги , родители погибли в автомобильной аварии - деньги в карман . а производителей ножей надо судить за то что острая кромка легко повреждает жизненно важные органы и режет волокна мышц. производителей уксуса надо судить за то что уксус повышает кислотность и приводит к гастриту ... шина лопнула потому что была изношена либо повреждена . крыша машины это не круг защиты это деталь комфорта и не предназначена для сдерживания массы авто весом 3,7 тонны .
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47k
Элек Мек 56 минут назад
Машина средство повышенной опасности,ездить надо так что бы машина не переворачивалась,а она перевернулась,и кто в этом виноват?
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5k
Наталья 2 часа назад
не понятно откуда вязалось 1,7 млрд? в тексте речь идет о 24 млн
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287
Олеся Наталья 22 минуты назад
Видимо отсюда.
Они также предоставили материалы около 80 подобных инцидентов с опрокидыванием, в результате которых погибли или пострадали автомобилисты.
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11k
Kostick 2 часа назад
отменят. ни в одних краш-тестах не применяют случай с разрушением крыши. это нереально. ставить "скелет из труб", как у раллистов - начнут судиться что йепанулис скварешней. усиление самого каркаса = повышение центра тяжести, с повышением риска "сделать уши". им поставили резину, которую завод изготовитель не разрешал юзать. что ещё надо?
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Семья Хилл получила компенсацию в размере 24 миллионов долларов. По их словам, они возбудили дело, чтобы предупредить водителей о слабых крышах пикапов и предотвратить смертельные ДТП.»

Да да да!
Мы конечно же охотно верим в то, что это все затевалось именно ради альтруизма, а не за бабло
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