Автобус без водителя скатился по дороге и врезался в три припаркованные иномарки

На бульваре Тухвата Янаби оставленный водителем транспорт решил самостоятельно проехаться по дороге и припарковаться. Однако на стоянке мест не оказалось — он врезался в три иномарки: Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Renault Mеgane. Необычное ДТП попало в обзор камер.



Оказалось, водитель забыл поставить на «ручник» автобус, когда вышел в магазин после смены. Отметим, что этот маршрут №167 обслуживается частным перевозчиком «Автомиг». Как сообщили UTV в пресс-службе организации, к водителю применены меры дисциплинарного взыскания.



«На текущий момент идет подсчет ущерба к возмещению. С водительским составом проведен дополнительный инструктаж о правилах пассажирских перевозок, действиях при окончании рабочей смены», — уточнили в компании.



В ГИБДД по Уфе UTV рассказали, что автомобили получили повреждения. Жертв «произвола» автобуса среди жителей нет. По факту инцидента начато разбирательство.



