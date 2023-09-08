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Автобус без водителя скатился по дороге и врезался в три припаркованные иномарки

Автобус без водителя скатился по дороге и врезался в три припаркованные иномарки

Автор:
08 сентября 2023 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авто   автобус   без водителя   врезался   скатился   
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Вечером 7 сентября в микрорайоне Инорс в Уфе автобус маршрута №167 устроил «восстание» машин.

На бульваре Тухвата Янаби оставленный водителем транспорт решил самостоятельно проехаться по дороге и припарковаться. Однако на стоянке мест не оказалось — он врезался в три иномарки: Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Renault Mеgane. Необычное ДТП попало в обзор камер.

Оказалось, водитель забыл поставить на «ручник» автобус, когда вышел в магазин после смены. Отметим, что этот маршрут №167 обслуживается частным перевозчиком «Автомиг». Как сообщили UTV в пресс-службе организации, к водителю применены меры дисциплинарного взыскания.

«На текущий момент идет подсчет ущерба к возмещению. С водительским составом проведен дополнительный инструктаж о правилах пассажирских перевозок, действиях при окончании рабочей смены», — уточнили в компании.

В ГИБДД по Уфе UTV рассказали, что автомобили получили повреждения. Жертв «произвола» автобуса среди жителей нет. По факту инцидента начато разбирательство.

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Метки: Видео   ДТП   авто   автобус   без водителя   врезался   скатился   
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