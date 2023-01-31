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В центре Уфы на перекрёстке улиц Цюрупы и Достоевского произошло ДТП с участием двух автобусов. Один из водителей пытался проскочить на красный сигнал светофора.
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Водитель, который двигался на «зелёный» пытался увести машину в сторону, но столкновения избежать не удалось.
Три ракурса момента столкновения
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«Всего шесть пострадавших, детей среди них нет. Четырех доставили с травмами различной степени тяжести в БСМП, двое будут наблюдаться амбулаторно», — сообщили в пресс-службе Минздрава по Башкирии.
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На такой скорости в поворот на автобусе заходить? Я уж не говорю, что пролетал он на откровенный желтый (если видос посмотреть, то желтый загорается за пару секунд до выезда на перекресток). Кстати, повороты на желтый запрещены.
Так что для начала выложите что-то поинтереснее, а до того момента.... Отвалите от Олега!!!