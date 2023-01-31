FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10764 поста • 814 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Авария дня. В Уфе столкнулись два автобуса

Авария дня. В Уфе столкнулись два автобуса

Автор:
31 января 2023 11:30
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   на красный   
366
2
1
В центре Уфы на перекрёстке улиц Цюрупы и Достоевского произошло ДТП с участием двух автобусов. Один из водителей пытался проскочить на красный сигнал светофора.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   на красный   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Станислав 5 часов назад
Мне кажется, или он итак не вписывался в поворот, а шел прямиком в припаркованное авто и на тротуар?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
101k
Z_Павел Юрьевич_V 47 минут назад
Поворачивальщик вообще чем думал-то?
На такой скорости в поворот на автобусе заходить? Я уж не говорю, что пролетал он на откровенный желтый (если видос посмотреть, то желтый загорается за пару секунд до выезда на перекресток). Кстати, повороты на желтый запрещены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 4 часа назад
Гарачый кров, "кырасный цывет нэ прызнаем"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
А П 4 часа назад
вот блин... Мое любимое место сзади у окошка. Теперь + фобия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 4 часа назад
телеграмм-канал с дтп спамит фишки - кучи рядовых дтп каждый день высерается на ленту фишек. баньте этих горе-рекламщиков, зачем людям видеть обычные, рядовые дтп, коих тысячи в день?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор 4 часа назад
Проскакун обыкновенный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности 5 часов назад
на первом ракурсе человек вылетает из окна и держится ногам. Вот это молодца. Но я теперь не буду сидеть в автобусах на высоких седушках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369528



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 очень и очень странных консервов
16 очень и очень странных консервов
Солиста Little Big признали иноагентом
Солиста Little Big признали иноагентом
Набирающие популярность в сообществах
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
За что фанаты не взлюбили игру "Mortal Kombat 3"?
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#автомобили#факты#СССР#забавно#улыбнуло#новости#дети
#Юмор#Прикол#история#дтп#авто аварии#Россия#картинки#подборка#позитив#олдтаймер
#интересно#аварии#интересное#животные#в мире#шоу бизнес#Приколы#кино#суд#ремонт
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек Авария дня. В ДТП с участием маршрутки пострадали 10 человек Авария дня. В Ивановской области водитель при обгоне отправил автобус в кювет Авария дня. В Ивановской области водитель при обгоне отправил автобус в кювет Авария дня. Жесткое столкновение с автобусом в Прокопьевске Авария дня. Жесткое столкновение с автобусом в Прокопьевске Авария дня. Жёсткое столкновение двух автобусов в Алматы Авария дня. Жёсткое столкновение двух автобусов в Алматы Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону

На что жалуетесь?

Вернуться