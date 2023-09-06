В Воронеже водители Volkswagen и Land Rover искалечили друг друга, не поделив бензоколонку

Криминальные разборки на автозаправочной станции в Воронеже: двое местных сцепились из-за ... места в очереди. Всё закончилось поножовщиной и реанимацией.
Как сообщает SHOT, драма разыгралась ещё 4 сентября на улице 45-й Стрелковой Дивизии.
Агрессивные владельцы автомобилей Volkswagen и Land Rover не на шутку схлестнулись в попытке отстоять свое место у бензоколонки на АЗС.
Поначалу вербальные разборки быстро перешли в стадию рукоприкладства.
54-летний Евгений достал нож и набросился на 33-летнего Сергея, порезав тому щёку. Тот не стерпел обиды и в ответ просто переехал своего оппонента внедорожником.
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Теперь ни первому ни второму спешить некуда.
Евгений сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Сергей задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что он работает в компании по производству и продаже лодок и катеров. Ему грозит до 15 лет колонии.
Оба участника конфликта ранее не судимы.
Получилось как в детском стишке: "Помотал один рогами, уперся другой ногами...
Как рогами не крути, а вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт, а внизу река течёт. В этой речке утром рано утонули два барана".
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Ну там в обоих случаях покушение на убийство. Просто попал ножом не по шее, а по щеке.
Хочешь нести справедливость и мочить подонков - СВО тебя ждет.
готовы сдохнуть, лишь бы поскорее принести деньги в кассу за бензин
А работал бы на заводе- ничего не грозило бы. Списали бы на бытовую ссору, дали по 15 суток и успокоились.
С нищего нечего взять, вот он и не интересен государству.
Прям любо дорого посмотреть
"в состоянии аффекта "
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Аффект в уголовном праве - сильное душевное волнение, выражающееся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время которой сознание и способность мыслить сужаются, а способность контролировать свои действия ослабляется.
Тот который слева лежит...
минус 2 отморозка из него... пусть на время, но всёж ))
А вот то, что оба присядут - 99 %.
защищайся хоть до усери...
судя по видосу возможностей для использования и того и другого - было ахулеард
Один что нож достал и ударил, второй что переехал.
На ровном месте статью подняли, жизни себе и близким поломали.
Уроды.