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В Воронеже водители Volkswagen и Land Rover искалечили друг друга, не поделив бензоколонку

В Воронеже водители Volkswagen и Land Rover искалечили друг друга, не поделив бензоколонку

Автор:
06 сентября 2023 21:26
Сообщество : Автомир
Метки: Воронеж   азс   бензоколонка   место в очереди   разборки   ссора   
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Криминальные разборки на автозаправочной станции в Воронеже: двое местных сцепились из-за ... места в очереди. Всё закончилось поножовщиной и реанимацией.

Как сообщает SHOT, драма разыгралась ещё 4 сентября на улице 45-й Стрелковой Дивизии.

Агрессивные владельцы автомобилей Volkswagen и Land Rover не на шутку схлестнулись в попытке отстоять свое место у бензоколонки на АЗС.

Поначалу вербальные разборки быстро перешли в стадию рукоприкладства.

54-летний Евгений достал нож и набросился на 33-летнего Сергея, порезав тому щёку. Тот не стерпел обиды и в ответ просто переехал своего оппонента внедорожником.

Теперь ни первому ни второму спешить некуда.

Евгений сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Сергей задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что он работает в компании по производству и продаже лодок и катеров. Ему грозит до 15 лет колонии.

Оба участника конфликта ранее не судимы.

Получилось как в детском стишке: "Помотал один рогами, уперся другой ногами...

Как рогами не крути, а вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт, а внизу река течёт. В этой речке утром рано утонули два барана".

Источник:

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Метки: Воронеж   азс   бензоколонка   место в очереди   разборки   ссора   
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55  комментариев
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3k
Yus 2 часа назад
"Сергей задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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Ну там в обоих случаях покушение на убийство. Просто попал ножом не по шее, а по щеке.
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20k
Александр 46 секунд назад
Такие идиоты наверно мнят себя учителями на дороге. Бараны.
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5k
BenderRodriguez 2 минуты назад
Высокие, высокие отношения среди граждан!
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6k
McAir 4 минуты назад
И оператору пусть годик накинут, чтоб в следующий раз камеру нормально держал!
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4k
Ewgeny 9 минут назад
В этом видео прекрасно всё.Минус два долбоящера.
Хочешь нести справедливость и мочить подонков - СВО тебя ждет.
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30k
Aqueronte 9 минут назад
Так то на внедорожнике был в состоянии аффекта после явных угроз ножом и последующего удара. Не уверен что конфликт изначально стоил этого но после появления ножа я на стороне этого водителя, я бы сделал также.
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3k
Яков 14 минут назад
Население тупеет, будьте бдительны!
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16k
banzai7 15 минут назад
Я прошу прощения у воронежцев, но там и культура вождения не очень. Прожил там больше года, постоянно на дороге от кого-то шарахался.
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5k
Дмитрий 15 минут назад
хм, а чё надо было вторую щеку подставить? или может сразу горло попросить перерезать? Имхо, правильно сделал что укатал, нефиг было нож доставать.
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4k
Platinum Полчаса назад
После "фокуса" с ножом он этого заслужил.
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4k
10001011101100 Полчаса назад
норм их подсадил плешивый на бензоиглу,
готовы сдохнуть, лишь бы поскорее принести деньги в кассу за бензин
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10k
Сергей 37 минут назад
Известно, что он работает в компании по производству и продаже лодок и катеров. Ему грозит до 15 лет колонии.(с)
А работал бы на заводе- ничего не грозило бы. Списали бы на бытовую ссору, дали по 15 суток и успокоились.
С нищего нечего взять, вот он и не интересен государству.
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14k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Как приятно, когда такие «хозяева жизни», а попросту два окуевших быка, встречаются друг с другом.
Прям любо дорого посмотреть
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1k
Александр 45 минут назад
пару постов выше, девка сбила 2 детей на пешеходном переходе, и получила 5 года. вроде., а тут 15, еплан конечно этот с ключами, или ножом хз, самое интересно не засняли ....
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21k
иванов дмитрий 45 минут назад
найдет грамотного адвоката и переведет все на
"в состоянии аффекта "
.
Аффект в уголовном праве - сильное душевное волнение, выражающееся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время которой сознание и способность мыслить сужаются, а способность контролировать свои действия ослабляется.
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1k
Василич 49 минут назад
А кто победил то?
Тот который слева лежит...
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6k
Андрей Крылов 53 минуты назад
Война придурков.
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3k
Olegsky 57 минут назад
Ублюдочные законы. Придурок с ножом. А защититься нельзя
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76k
Viktor Час назад
У меня давным-давно была похожая история - я, лет тридцать и компашка утырков штук 8, лет 16-19. Приехал к корешу на машине, привязались, началась свалка. Ну я не Чак и не Брюс, получил неслабо - и по тыкве, и по корпусу, кровь взыграла, крыша поехала, заскочил в машину , полицейский разворот, разогнался и толпу. Кого-то сбил, кто-то по крыше прокатился, кто-то просто отскочил. Я прямиком в ментовку - так мол и так, напали, избили, состояние аффекта, еле вырвался, пытался уехать, кого-то зацепил! Менты (молодцы) ломанули туда, привезли всех! Так я ещё и бабла нехило с них срубил.
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6k
yahaomsk Час назад
ну что тут взять? обоюдка...
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34k
albedo Час назад
Оба виноваты.
Один что нож достал и ударил, второй что переехал.
На ровном месте статью подняли, жизни себе и близким поломали.
Уроды.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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