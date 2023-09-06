В Воронеже водители Volkswagen и Land Rover искалечили друг друга, не поделив бензоколонку

Теперь ни первому ни второму спешить некуда.

Евгений сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Сергей задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что он работает в компании по производству и продаже лодок и катеров. Ему грозит до 15 лет колонии.

Оба участника конфликта ранее не судимы.

Получилось как в детском стишке: "Помотал один рогами, уперся другой ногами...

Как рогами не крути, а вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт, а внизу река течёт. В этой речке утром рано утонули два барана".