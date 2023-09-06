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В США пьяный водитель случайно сдал себя службе 911

В США пьяный водитель случайно сдал себя службе 911

Автор:
06 сентября 2023 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: 911   Видео   авто   вождение   встречка   полиция   пьяный водитель   фиаско   
925
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Мужчина заметил машину, которая ехала по встречной полосе, позвонил в 911 и рассказал о нарушителе. Но оказалось, что ехал по встречке он сам.

Полиция выяснила, что водитель пьян. Его арестовали, а полиция опубликовала видео с происшествием для привлечения внимания к проблеме пьяных за рулем.

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Метки: 911   Видео   авто   вождение   встречка   полиция   пьяный водитель   фиаско   
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2  комментария
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Удивительно что это не Бидон был или сынок его.
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3k
Едондер пуп Час назад
Грустно, пьяным голосом: I'm an Englishman in New York
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