В США пьяный водитель случайно сдал себя службе 911

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Мужчина заметил машину, которая ехала по встречной полосе, позвонил в 911 и рассказал о нарушителе. Но оказалось, что ехал по встречке он сам.
Полиция выяснила, что водитель пьян. Его арестовали, а полиция опубликовала видео с происшествием для привлечения внимания к проблеме пьяных за рулем.
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