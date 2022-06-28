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Авария дня. В Архангельске пьяный водитель погиб в ДТП, пытаясь скрыться от ГИБДД

Авария дня. В Архангельске пьяный водитель погиб в ДТП, пытаясь скрыться от ГИБДД

Автор:
28 июня 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный водитель   смертельное дтп   
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На Маймаксанском шоссе 31-летний парень за рулём автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением, когда уходил от преследования машиной ДПС, и влетел в столб. От полученных травм нарушитель скончался на месте.
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Источник:

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Метки: Погоня   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный водитель   смертельное дтп   
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23  комментария
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6k
Sanar 4 часа назад
Огромный респект и уважению столбу!
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7k
Trenzel2003 10 минут назад
Самоустранилось. Ну и хрен с ним!
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7k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Столб молодец
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42k
Карандаш Час назад
Что значит пытался скрыться? "Мужик" сказал скроюсь, "мужик" выполнил обещание. Скрылся на все 100.
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599
NAVI Час назад
Господь кого то уберёг
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2k
GROMOZEKA Час назад
Жалко столб и мать этого идиота
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2k
Яков 2 часа назад
Нашел на чем убегать -на рулоне фольги!
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1k
Pavel 2 часа назад
"31-летний парень" - в 30к это уже мужчина! И должен полностью нести ответственность за свои действия!
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Angelpro 3 часа назад
Скатертью дорожка в данном случае.
Хорошо с собой никого не прихватил.
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10k
Андрей Ма-С 3 часа назад
медальку столбу!!
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79k
parallax 3 часа назад
Судя по смятке, гнал он лихо. Спасибо столбу.
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5k
livaneth 3 часа назад
!
( , )
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48k
Олег 3 часа назад
Столб наградить неплохо-бы было!
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4k
Stas 3 часа назад
Столбик жалко
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8k
Б.Касторский 4 часа назад
В целом в конце ролика приводятся доводы почему водителя не жалко. Асоциальный элемент с тягой к спиртному. Серьезное ДТП явно его ждало, хорошо, что со столбом.
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1k
pinbalist 4 часа назад
Все бы пьяные так справлялись с управлением
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596
HalloFreeSpace 4 часа назад
Ему по сути ничего не грозило ... зачем убегал ?
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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
А по-моему он как надо справился с управлением.
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Олег

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