1037
2
1
На Маймаксанском шоссе 31-летний парень за рулём автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением, когда уходил от преследования машиной ДПС, и влетел в столб. От полученных травм нарушитель скончался на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
У погибшего не было прав, а сама машина зарегистрирована на его мать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони
- Авария дня. Пять человек погибли в Иркутской области, пытаясь скрыться от полиции
- Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение с «КамАЗом» под Омском
- Авария дня. В Набережных Челнах пьяный водитель погиб, уходя от погони
Новости партнёров
Ну и на чем ты обычно убегаешь?
На трамвае?
Хорошо с собой никого не прихватил.
( , )