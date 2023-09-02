Шашечник отхватил за нахальную езду в Сочи

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Водитель Hyundai Solaris борзо обгонял, сигналил и подрезал других в плотном потоке. Оппонент на БМВ перегородил ему дорогу, а позже они остановились выяснить отношения.
Слово за слово и владелец немца наносит удар в челюсть оппоненту, тот устремляется в бега.
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Мне дверь левую нужно делать (подрал в лесу об дерево), а за свой счёт пока жаба давит)