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Шашечник отхватил за нахальную езду в Сочи

Шашечник отхватил за нахальную езду в Сочи

Автор:
02 сентября 2023 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai Solaris   Сочи   водитель   езда   нахальное вождение   обочина   шашечник   
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Водитель Hyundai Solaris борзо обгонял, сигналил и подрезал других в плотном потоке. Оппонент на БМВ перегородил ему дорогу, а позже они остановились выяснить отношения.

Слово за слово и владелец немца наносит удар в челюсть оппоненту, тот устремляется в бега.

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Метки: Hyundai Solaris   Сочи   водитель   езда   нахальное вождение   обочина   шашечник   
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9  комментариев
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36k
Опаньки 2 часа назад
мало!
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2k
SmartCat101 10 минут назад
првально ! по другому до него не дойдет
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10k
Игорь Час назад
Ну вот - а говорят на БМВ - все неадекваты :)
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10k
Сергей Час назад
Блэт, почему такие олени и мимо меня!?
Мне дверь левую нужно делать (подрал в лесу об дерево), а за свой счёт пока жаба давит)
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171
Knives22 Сергей Полчаса назад
Дверь, левая, так этож замечательно, покатайтесь по перекрестку с круговым движением по внешней полосе. Через пару минут прилетит тот кто с кольца съезжать не умеет.
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Машину надо сжечь, пока не убил ни кого
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