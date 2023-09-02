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Сочинские автошколы учат больше, чем просто правилам!

Сочинские автошколы учат больше, чем просто правилам!

Автор:
02 сентября 2023 10:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Сочи   авто   автошкола   вождение   правила   
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Продвинутые научат нескольким диалектам и специальным словечкам.

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Метки: Видео   Сочи   авто   автошкола   вождение   правила   
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8  комментариев
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81k
Доктор Джонс Час назад
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1k
Николай Полчаса назад
Сочи мои любимые))))
Задержали рейс на 6 часов. В Домодедово пришлось накидаться коньяком.
Утро уже в сочи. Ждем багаж. Сидим вчетвером в разноцветной сноубордической одежке в дальнем углу. У всех похмелуга естестно. Не спали. Вообще молчим.
Подходит мусорёнок и говорит:
-На вас поступают жалобы о нецензурной брани. Пойдёмте, вас оформим.
Встаю, снимаю очки и спрашиваю строгим голосом:
-Капитан ФСБ не может покататься на сноуборде?
Мусоренок: -Извините товарищ капитан.
Разворачивается и уходит.
А я вообще не работаю в фсб или силовых структурах, но по щщам вполне сойду. Очень показательно о Сочах.
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30k
Aqueronte 36 минут назад
Кубаноиды это отдельная каста водятлов, просто неадекваты
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