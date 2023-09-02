Сочинские автошколы учат больше, чем просто правилам!

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Задержали рейс на 6 часов. В Домодедово пришлось накидаться коньяком.
Утро уже в сочи. Ждем багаж. Сидим вчетвером в разноцветной сноубордической одежке в дальнем углу. У всех похмелуга естестно. Не спали. Вообще молчим.
Подходит мусорёнок и говорит:
-На вас поступают жалобы о нецензурной брани. Пойдёмте, вас оформим.
Встаю, снимаю очки и спрашиваю строгим голосом:
-Капитан ФСБ не может покататься на сноуборде?
Мусоренок: -Извините товарищ капитан.
Разворачивается и уходит.
А я вообще не работаю в фсб или силовых структурах, но по щщам вполне сойду. Очень показательно о Сочах.
Так что наглость это не про нас в данном случае)