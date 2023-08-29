«Человек-паук» на самокате устроил ДТП в Анапе

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Переодетый в супергероя мужчина ехал на самокате по односторонней дороге среди припаркованных машин. В какой-то момент прохожий начал что-то кричать ему, мужчина обернулся и врезался в стоящий Hyundai Solaris.
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Довилялся пи*ор.
Этот петушок встанет и дальше поедет, а хозяину машины бампер ремонтировать.