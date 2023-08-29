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«Человек-паук» на самокате устроил ДТП в Анапе

«Человек-паук» на самокате устроил ДТП в Анапе

Автор:
29 августа 2023 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai Solaris   Видео   ДТП   авто   анапа   самокат   супергерой   человек паук   
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Переодетый в супергероя мужчина ехал на самокате по односторонней дороге среди припаркованных машин. В какой-то момент прохожий начал что-то кричать ему, мужчина обернулся и врезался в стоящий Hyundai Solaris.

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Метки: Hyundai Solaris   Видео   ДТП   авто   анапа   самокат   супергерой   человек паук   
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13  комментариев
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55k
dima423 2 часа назад
Человек петух))
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2k
Сергей Викторович 15 минут назад
Жаль что машина, ехавшая за ним, успела затормозить...
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58k
Олег 23 минуты назад
Вышел человек-тапок и вломил самокатчику
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5k
jfk 24 минуты назад
он ему кричал, осторожно, не въ.е.бись в солярис
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
П-и-д-е-р мен
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Человек-песдюк
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934
Vergüenza Ajena 41 минуту назад
Ещё и виляет...
Довилялся пи*ор.
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61
Александр Вьюшков 45 минут назад
В первой строчке повествования допущена грубая ошибка. Писать нужно было так: Переодетый в костюм героя-насекомого пи..ор ... и далее по тексту
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3k
xbrat 58 минут назад
Бальзам!!!!
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
1 - 0 в пользу кармы.
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