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В Уфе легковушка на скорости сбила женщину на «зебре»

В Уфе легковушка на скорости сбила женщину на «зебре»

Автор:
29 августа 2023 07:57
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Уфа   пешеход   сбил пешехода   сбила женщину на зебре   
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В Уфе поздно вечером 27 августа произошла авария на перекрестке улиц Айской и Революционной. 23-летняя девушка за рулем ВАЗ-2114 на «зебре» сбила пешехода. Момент ДТП попал в обзор камеры.

На записи видно, как женщина начинает переходить дорогу на красный сигнал светофора . В это же время по улице Айская со стороны улицы 8 Марта навстречу едет легковушка. (https://t.me/utvufa)Заметив машину, уфимка растерялась и побежала вперед. Водитель, в свою очередь, не успевает вовремя затормозить и на скорости сбивает пешехода. От удара женщину отбросило на несколько метров вперед.


Как сообщили в ГИБДД по Уфе, пострадавшая 46-летняя женщина выжила — ее с диагнозом перелом ноги госпитализировали. За рулем ВАЗ-2114 находилась 23-летняя девушка. По факту произошедшего начато разбирательство.

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Метки: Видео   ДТП   Уфа   пешеход   сбил пешехода   сбила женщину на зебре   
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4  комментария
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Григорий 54 минуты назад
зря выжила, может ещё кого ни будь подставить.
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Собака У Попа 53 минуты назад
Одна не видит куда идёт, а другая не видит куда едет.
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Собака У Попа Ухалус Посовиномус Полчаса назад
Я вожу машину. Я не оправдываю бегающих по дороге идиотов, но судя по видео, видимость достаточно хорошая. Да и преград на пути не было. Думаю, вполне могла её видеть.
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