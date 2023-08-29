В Уфе легковушка на скорости сбила женщину на «зебре»

В Уфе поздно вечером 27 августа произошла авария на перекрестке улиц Айской и Революционной. 23-летняя девушка за рулем ВАЗ-2114 на «зебре» сбила пешехода. Момент ДТП попал в обзор камеры.
На записи видно, как женщина начинает переходить дорогу на красный сигнал светофора . В это же время по улице Айская со стороны улицы 8 Марта навстречу едет легковушка. (https://t.me/utvufa)Заметив машину, уфимка растерялась и побежала вперед. Водитель, в свою очередь, не успевает вовремя затормозить и на скорости сбивает пешехода. От удара женщину отбросило на несколько метров вперед.
Как сообщили в ГИБДД по Уфе, пострадавшая 46-летняя женщина выжила — ее с диагнозом перелом ноги госпитализировали. За рулем ВАЗ-2114 находилась 23-летняя девушка. По факту произошедшего начато разбирательство.
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Девчонка таки увидела этот призрак (ночь, фонари, мокрый асфальт, встречные фары - фигуры в такой одежде превращаются в натуральные привидения) и начала тормозить, но по мокрому не большо-то растормозишься... Дуре-торопыжке же урок: не бегай, сцуко, через дорогу, да еще и на чужой свет.