В Уфе легковушка на скорости сбила женщину на «зебре»

На записи видно, как женщина начинает переходить дорогу на красный сигнал светофора . В это же время по улице Айская со стороны улицы 8 Марта навстречу едет легковушка. (https://t.me/utvufa)Заметив машину, уфимка растерялась и побежала вперед. Водитель, в свою очередь, не успевает вовремя затормозить и на скорости сбивает пешехода. От удара женщину отбросило на несколько метров вперед.

Как сообщили в ГИБДД по Уфе, пострадавшая 46-летняя женщина выжила — ее с диагнозом перелом ноги госпитализировали. За рулем ВАЗ-2114 находилась 23-летняя девушка. По факту произошедшего начато разбирательство.