"Обучение" пошло не по плану

"Водитель сзади сигналил фарами и требовал его пропустить, но это было в городе, поэтому я имел право двигаться по удобной мне полосе."Учитель" решил меня обогнать и резко затормозить передо мной, чтобы проучить. Что из этого вышло видно на видео..". Видео из Тюмени.



0