"Обучение" пошло не по плану

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"Водитель сзади сигналил фарами и требовал его пропустить, но это было в городе, поэтому я имел право двигаться по удобной мне полосе."Учитель" решил меня обогнать и резко затормозить передо мной, чтобы проучить. Что из этого вышло видно на видео..". Видео из Тюмени.
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Встретились два дурака, один и второй думают что суперводители, а по факту два чайника
Не увидел там никакого "учителя", а обычного дебила торопыгу-шашечника.
Рег спокойно едет со скоростью потока левой полосы, сохраняя безопасную дистанцию при подобных погодных условиях. Торопыге же очень хотелось в туалет, вот и решил поиграть в шашки. Проиграл. К счастью, никого не задев
Меня тут вез таксист, который в какой-то момент решил отвлечься от поездки и устроил драку с не очень уступчивым соратником по дороге. Благо уложился очень быстро и я не опоздал.
создания. Но рег то не меньший мудак,"поэтому я имел право двигаться по удобной мне полосе". При такой риторике у вас есть ещё много прав, например быть п. и. д. о. р. о. м. пользуйтесь всеми правами которые у вас есть.
Рег аккуратно в своей полосе обгонял красную машину, а скакунам от физики далёким есть время починиться, подумать