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"Обучение" пошло не по плану

"Обучение" пошло не по плану

Автор:
22 декабря 2023 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   педагог   учитель   
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"Водитель сзади сигналил фарами и требовал его пропустить, но это было в городе, поэтому я имел право двигаться по удобной мне полосе."Учитель" решил меня обогнать и резко затормозить передо мной, чтобы проучить. Что из этого вышло видно на видео..". Видео из Тюмени.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   педагог   учитель   
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38  комментариев
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8k
Андрей 2 часа назад
по-моему очень даже по плану пошло
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2k
AVATAR 15 секунд назад
Всегда придерживаюсь правила три Д. Помогает избегать неприятных ситуаций
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7
GranVasya 8 минут назад
Улица Федюнинского как я понял. На этом участке дороги скорость ограничена до 60км/ч. И да, это черта города считается, там и знак соответствующий имеется. Так что регик в своем праве был!
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30k
Aqueronte 11 минут назад
Рег тоже тошнот, не мог ускориться или уйти вправо?
Встретились два дурака, один и второй думают что суперводители, а по факту два чайника
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
иппанатов бордюры лечЮть
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183
Александр Вьюшков 36 минут назад
Ты ему, уезжая, не посигналил светом, чтобы полосу не занимал?)))
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1k
beshh 55 минут назад
Считаю, что заголовок не соответсвует содержанию видео.
Не увидел там никакого "учителя", а обычного дебила торопыгу-шашечника.
Рег спокойно едет со скоростью потока левой полосы, сохраняя безопасную дистанцию при подобных погодных условиях. Торопыге же очень хотелось в туалет, вот и решил поиграть в шашки. Проиграл. К счастью, никого не задев
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18k
Alex ASK 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Trenzel2003 59 минут назад
Научился!..
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3k
Lena Час назад
Хорошо с собой никого не захватил в свое аварийное "путешествие". А ему так и надо, долбодятлу!
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569
Дмитрий Базурин Час назад
Всем бы этим "Лекарем" такое наказание!
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12k
Б.Касторский Час назад
Какие все нервные стали. Они конечно и раньше были, но куда как меньше. Сейчас те, кого принято называть "иностранными специалистами", ссылаясь на свою горячую кровь, темперамент и обычаи предков зачастую ведут себя крайне неадекватно.
Меня тут вез таксист, который в какой-то момент решил отвлечься от поездки и устроил драку с не очень уступчивым соратником по дороге. Благо уложился очень быстро и я не опоздал.
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14k
кот базилий Час назад
Хорошее кино гы-гы
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891
Михаил Час назад
Не соответствует заголовок - тут все по плану на 100%!
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1k
E_Gor Час назад
Из описания в посте сначала подумал, что рег просто из принципа тошнился в левой полосе. Однако после просмотра видео понял, что ошибся. Он явно опережал идущую в правом ряду красненькую машинку. В общем и мне самовыпиливание учителя пришлось по нраву!
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1k
Михаил Час назад
Учителя эти е. б. а. н. у. т. ы. е.
создания. Но рег то не меньший мудак,"поэтому я имел право двигаться по удобной мне полосе". При такой риторике у вас есть ещё много прав, например быть п. и. д. о. р. о. м. пользуйтесь всеми правами которые у вас есть.
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4
net_vertuhayam Михаил 24 минуты назад
Ты за руль не садись лучше зимой, целее будешь. Тебе наглядно "учитель" показал, что будет, если на скорости уступать, скакать через снежные полосы.
Рег аккуратно в своей полосе обгонял красную машину, а скакунам от физики далёким есть время починиться, подумать
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Люблю, когда так)))
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19k
Shtoppi 2 часа назад
грамотно этот скудоумный самовыпилился )))
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49k
Максим Т. 2 часа назад
А минуснул, похоже, учитель
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Пожалуйста, на бис!
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2k
Илья 2 часа назад
АХАХАХАХАХ Классика
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