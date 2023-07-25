Электрический Mercedes EQE самопроизвольно воспламенился и чуть не сжёг весь дом

Электромобиль был временно выдан Дженнифер Руотоло, пока её автомобиль находился в автосалоне для обслуживания, сообщает News4Jax. По словам женщины, EQE провёл в гараже менее суток, пока она находилась на работе. Около 8:30 из гаража донеслось шипение с последующим хлопком, и вскоре поглотившее электромобиль пламя охватило пристройку со всем содержимым и затем перекинулось на чердак дома.



Зарядной станции в гараже не было, поскольку Дженнифер и её супруг пользуются обычными машинами, так что причину возникновения огня будут искать где-то внутри EQE.



Представители автопроизводителя воздерживаются от комментариев, пока идёт следствие. Известно лишь, что ранее Mercedes объявил отзыв данной модели из-за ошибки системы управления аккумуляторной батареей, которая может привести к тому, что электромобиль не будет предупреждать владельца о наличии неисправности в высоковольтной системе.