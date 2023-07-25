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Электрический Mercedes EQE самопроизвольно воспламенился и чуть не сжёг весь дом

Электрический Mercedes EQE самопроизвольно воспламенился и чуть не сжёг весь дом

Автор:
25 июля 2023 16:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Случай произошёл в городке Нокати, округ Сент-Джонс штат Флорида. Взятый на время у дилера подменный электромобиль Mercedes EQE 350+ 2023 года выпуска загорелся, находясь в гараже. Он не был подключён к зарядной станции по причине её отсутствия.

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Метки: Автовсячина   США   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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Kostick 2 часа назад
а нахрена было брать подменный авто, чтобы он стоял в гараже, пока "поскольку Дженнифер и её супруг пользуются обычными машинам".
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