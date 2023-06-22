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Старый фургон Ford превратили в электромобиль с силовым агрегатом от Tesla

Старый фургон Ford превратили в электромобиль с силовым агрегатом от Tesla

Автор:
22 июня 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   электромобиль   
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Автомобиль Ford Econoline E-100, выпущенный в далёком 1974 году, стал гораздо современнее благодаря ателье Conductive Classics из американского Айдахо. Донором агрегатов для него выступила Tesla Model 3. В теории на полном заряде он сможет проехать, не загрязняя атмосферу, более 400 километров.
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Метки: Ford   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   электромобиль   
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2  комментария
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6k
sumrаknn 11 минут назад
заипали тупые свидетели "чистой" энергии.
"проехать, не загрязняя атмосферу 400км", только вот грязного, вонючего угля для этой поездки будет сожжено в 2,5 раза больше, только от угля вред более чем в 2,5 раза, а производство батарей убивает планету еще быстрее, в целом, совокупно, электромобиль минимум в 4 раза больше загрязняет атмосферу и планету.
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24k
Сталкер Полчаса назад
Как по мне – вот это гораздо интересней. )))

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