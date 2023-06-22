Старый фургон Ford превратили в электромобиль с силовым агрегатом от Tesla

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Автомобиль Ford Econoline E-100, выпущенный в далёком 1974 году, стал гораздо современнее благодаря ателье Conductive Classics из американского Айдахо. Донором агрегатов для него выступила Tesla Model 3. В теории на полном заряде он сможет проехать, не загрязняя атмосферу, более 400 километров.
Штатный двигатель (вероятнее всего, 3.9-литровая карбюраторная шестёрка) отправили на свалку, заменив его электромотором. Донорский двигатель примерно втрое мощнее, так как развивает 287 л. с. Аккумуляторные элементы интегрировали в пол фургона. Донорская Tesla Model 3 Long Range официально способна проехать без подзарядки до 530 км, но Ford E-100 тяжелее и не так аэродинамичен. Соответственно, его запас хода окажется скромнее.
На этом преобразование не закончилось. У Model 3 позаимствовали ещё и заднюю подвеску в сборе, колёсные диски, а также тормозные механизмы. Благодаря доработанной ходовой части и более низкому центру тяжести фургон должен заметно лучше управляться. Кроме того, его снабдили специально изготовленным зарядным портом, который встроен в кузов в районе задних фонарей.
Стоимость именно этого проекта не называется, но специалисты Conductive Classics возьмутся за строительство электрического рестомода из какой-нибудь пожилой рухляди за сумму от 45 тысяч долларов.
На этом преобразование не закончилось. У Model 3 позаимствовали ещё и заднюю подвеску в сборе, колёсные диски, а также тормозные механизмы. Благодаря доработанной ходовой части и более низкому центру тяжести фургон должен заметно лучше управляться. Кроме того, его снабдили специально изготовленным зарядным портом, который встроен в кузов в районе задних фонарей.
Стоимость именно этого проекта не называется, но специалисты Conductive Classics возьмутся за строительство электрического рестомода из какой-нибудь пожилой рухляди за сумму от 45 тысяч долларов.
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"проехать, не загрязняя атмосферу 400км", только вот грязного, вонючего угля для этой поездки будет сожжено в 2,5 раза больше, только от угля вред более чем в 2,5 раза, а производство батарей убивает планету еще быстрее, в целом, совокупно, электромобиль минимум в 4 раза больше загрязняет атмосферу и планету.