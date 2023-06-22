Старый фургон Ford превратили в электромобиль с силовым агрегатом от Tesla

Штатный двигатель (вероятнее всего, 3.9-литровая карбюраторная шестёрка) отправили на свалку, заменив его электромотором. Донорский двигатель примерно втрое мощнее, так как развивает 287 л. с. Аккумуляторные элементы интегрировали в пол фургона. Донорская Tesla Model 3 Long Range официально способна проехать без подзарядки до 530 км, но Ford E-100 тяжелее и не так аэродинамичен. Соответственно, его запас хода окажется скромнее.



На этом преобразование не закончилось. У Model 3 позаимствовали ещё и заднюю подвеску в сборе, колёсные диски, а также тормозные механизмы. Благодаря доработанной ходовой части и более низкому центру тяжести фургон должен заметно лучше управляться. Кроме того, его снабдили специально изготовленным зарядным портом, который встроен в кузов в районе задних фонарей.



Стоимость именно этого проекта не называется, но специалисты Conductive Classics возьмутся за строительство электрического рестомода из какой-нибудь пожилой рухляди за сумму от 45 тысяч долларов.