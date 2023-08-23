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Из подробностей только то, что в городе Соколе Вологодской области на перекрестке улиц Советская и Кирова легковой автомобиль сбил велосипедиста, который пытался пересечь проезжую часть. А что происходило дальше вообще непонятно.
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з.ы велосипедист долбайоп)
Вот думаю, может там что-то произошло?