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Что у них там происходит?

Что у них там происходит?

Автор:
23 августа 2023 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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Из подробностей только то, что в городе Соколе Вологодской области на перекрестке улиц Советская и Кирова легковой автомобиль сбил велосипедиста, который пытался пересечь проезжую часть. А что происходило дальше вообще непонятно.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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9  комментариев
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55k
dima423 2 часа назад
Короче приехали все, менты, пожарные, росгвардия, мчс, чвк вагнера... а скорая нет)))
з.ы велосипедист долбайоп)
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5k
Шлагбаумэн 16 минут назад
Посмотрел видео... Посмотрел ещё...
Вот думаю, может там что-то произошло?
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10k
Игорь Час назад
все очень странно, может еще скорости видео прибавить - понятней станет?
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22k
Дмитрий 2 часа назад
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269
Arts Sitnikov 2 часа назад
Действительно?? 3 раза пересмотрел и ни хрена не понял, что там происходит(
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127k
Аааа 2 часа назад
Вроде велосипедист, а ведет себя как самокатчик
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