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Конфуз на полях международного экономического форума - представленную Lada Aura не смогли завести.

Конфуз на полях международного экономического форума - представленную Lada Aura не смогли завести.

Автор:
16 июня 2023 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПМЭФ   Россия   авто   автомир   автомобили   аура   лада   машина   
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АвтоВАЗ привез на ПМЭФ новый автомобиль Lada Aura. Но вот незадача - машина не захотела заводиться. Исправить ситуацию смог глава Минфина Антон Силуанов. Есть идеи, почему так вышло?

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Метки: Автовсячина   ПМЭФ   Россия   авто   автомир   автомобили   аура   лада   машина   
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8  комментариев
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10
Демис 36 минут назад
Дополнение: (Чтобы не набрасывать на вентилятор на радость хейтерам)
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автор, это надо было в начале статьи сразу указать, а то пришлось отмываться от того, что с вентилятора полетело в конце статьи )
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8k
Trenzel2003 Минуту назад
Так проклято место!
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13k
Павел Бреусов 5 минут назад
Жирный минус, за противоречащий произошедшему заголовок.
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26k
Matrosskin Полчаса назад
"Дополнение: (Чтобы не набрасывать на вентилятор на радость хейтерам) Причина, почему Греф не смог завести «Ауру», оказалась банальной: кто-то перевел рычаг вариатора в режим «драйв», поэтому в автомобиле сработала защита от запуска двигателя. " - тот неловкий момент когда с дополнением обосрались ещё больше, чем без. В любой нормальной машине, даже самой древней - ключ зажигания не вынешь в "драйве", а без ключа "драв" не воткнёшь. А если попытаешься завести - машина оборётся и обмигается. Это тупо безопасность. Элементарная функция, но даже про неё забыли. А что забыли ещё ? тормоза то хоть есть ?
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Есть идеи, почему так вышло?
Решение:
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3k
poбт Полчаса назад
"Чтобы не набрасывать на вентилятор на радость хейтерам"
ты долб*ое*б уже сам набросил, одним только заголовком
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