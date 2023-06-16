Конфуз на полях международного экономического форума - представленную Lada Aura не смогли завести.

1182
3
3
АвтоВАЗ привез на ПМЭФ новый автомобиль Lada Aura. Но вот незадача - машина не захотела заводиться. Исправить ситуацию смог глава Минфина Антон Силуанов. Есть идеи, почему так вышло?
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: Автовсячина ПМЭФ Россия авто автомир автомобили аура лада машина
Новости партнёров
реклама
===============
автор, это надо было в начале статьи сразу указать, а то пришлось отмываться от того, что с вентилятора полетело в конце статьи )
сейчас большинство машин с кнопки заводятся. Другое дело, что на приборке/мониторе должна появиться надпись, почему авто не хочет заводиться и совет как это исправить )
Решение:
ты долб*ое*б уже сам набросил, одним только заголовком