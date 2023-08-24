"Пункт назначения" по-китайски

Видеорегистратор, установленный в салоне легковушки, проезжающей 15 августа по оживлённой улице в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь, КНР), запечатлел инцидент с участием водителя автомобиля Мерседеса, который не заметил и напоролся на бетонные столбы, торчавшие из кузова грузовика.

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