"Пункт назначения" по-китайски

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Видеорегистратор, установленный в салоне легковушки, проезжающей 15 августа по оживлённой улице в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь, КНР), запечатлел инцидент с участием водителя автомобиля Мерседеса, который не заметил и напоролся на бетонные столбы, торчавшие из кузова грузовика.
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Метки: Видео ДТП Китай аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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В случае, если моторизованное транспортное средство перевозит неделимый груз, превышающий по весу или размеру грузоподъёмность этого средства, нанося этим ущерб безопасности на дороге, то оно должно двигаться во время, по маршруту и со скоростью, определяемыми транспортным отделом органов государственной безопасности, и со специальными видимыми для других знаками.
https://asia-business.ru/law/law3/safety/#2https://asia-business.ru/law/law3/safety/#2
Водитель грузовика был обязан обозначить свой груз специальным знаком, а т.к. он этого не сделал, то очень может статься, что его признают виновным.