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"Пункт назначения" по-китайски

"Пункт назначения" по-китайски

Автор:
24 августа 2023 14:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видеорегистратор, установленный в салоне легковушки, проезжающей 15 августа по оживлённой улице в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь, КНР), запечатлел инцидент с участием водителя автомобиля Мерседеса, который не заметил и напоролся на бетонные столбы, торчавшие из кузова грузовика.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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Провокатор Час назад
Cтатья 48. Груз, погруженный на моторизованное транспортное средство, должен соответствовать грузоподъемности этого средства, всякая перегрузка строго запрещена; длина, ширина, и высота груза не должны расходится с требованиями для погрузки, никакая часть груза не может быть выброшена или потеряна на дороге.
В случае, если моторизованное транспортное средство перевозит неделимый груз, превышающий по весу или размеру грузоподъёмность этого средства, нанося этим ущерб безопасности на дороге, то оно должно двигаться во время, по маршруту и со скоростью, определяемыми транспортным отделом органов государственной безопасности, и со специальными видимыми для других знаками.
https://asia-business.ru/law/law3/safety/#2https://asia-business.ru/law/law3/safety/#2
Водитель грузовика был обязан обозначить свой груз специальным знаком, а т.к. он этого не сделал, то очень может статься, что его признают виновным.
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Илья Час назад
Это не пункт назначения это причал для идиотов .
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Сергей Час назад
Поделом торопыге.
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