FISHKINET
Сообщество Аварии 7069 постов • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Немного о том, как ездят наши южане

Немного о том, как ездят наши южане

Автор:
11 сентября 2023 15:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2528
1
1
Видео и ужасное, и приятное одновременно. Много мата, но звук обязателен. Смотреть целиком! Место действия - Сочи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей 2 часа назад
Браво! Бис, бис! До полного уничтожения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Полчаса назад
Торопился припарковаться на скале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Мандалай Иванович Полчаса назад
Кто ищет, тот всегда найдет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Ванечка Олигофренов Полчаса назад
Южане ли, северяне - не суть. Предсказуемый конец подобного стиля вождение - переквалификация на управление инвалидной коляской. И, что печально, подобная участь может постигнуть и людей, лишь по воле случая оказавшихся рядом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 38 минут назад
Бог не Ермошка. Кармой одарил дол6одятела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
ruslan d 39 минут назад
Ну он же слишком орел , чтобы что-то там соблюдать ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
554
Дмитрий Базурин 50 минут назад
В Сочах на серпантинах так же Абхазцы гоняют"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 56 минут назад
У меня всего один вопрос. Как он дожил до этого ролика???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
leofox 58 минут назад
Это карма!!!!
А еще видео в ГИБДД обязательно отдать, что бы урода прав лишили и на долго!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 58 минут назад
Хорошо, что ни кого постороннего не убили и не покалечили, а в остальном... Что тут ужастного? Жаль, разве, что эти недоумкин не самовыпилисись до конца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Дело Андрей Крылов 45 минут назад
Что ...сись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АБЕЗЬЯН Час назад
Это добром не кончится, лишение всех прав, в том числе водительского удостоверения навечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Яков Час назад
Что за машина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки Час назад
нет, ну должен же быть закон разрешающий пинать их ногами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Человек Разумный Час назад
Награда нашла своего героя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 2 часа назад
Господа, у Вас не складывается впечатление, что данный автор просто пересел с самоката на автомобиль? - все повадки на "лицо", как и итог ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Психопат за рулём. Всё равно никогда и ничего не осознает, даже после множества аварий с жертвами, пока сам не убьется. Это связанно с особеностью личности, неразвитости сознания и моральных ценностей при сохранном интеллекте. Даже если будет официально поставлен диагноз психопатия, это, к сожалению, не будет основанием в отказе от водительских прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 2 часа назад
Рег - ПОЛНЫЙ ПРИДУРОК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
The Dude 2 часа назад
Типичный ездун-кубаноид.
Я ещё в первой части ролика пожелал ему найти свой столб, или обрыв на краснодарских серпантинах.
Жаль, что он зацепил другого водителя.
Очень надеюсь, что эта "небольшая неприятность" его не5 остановит и оно таки станет мокрым пятном. Но уже без других участников.
Пусть уйдёт в гордом одиночестве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 2 часа назад
Как он дожил до такого возраста, загадка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26829



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#люди#ДТП#авто аварии#интересное#милота#США#дизайн#новости
#Юмор#Прикол#Россия#аварии#автомир#Дагестан#позитив#в мире#забавно#такси
#животные#история#машина#автомобили#подборка#интересно#сарказм#девушки#задержание#Москва
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже Оба решили искать "счастье" на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт Немного об аквапланировании Немного об аквапланировании МКАД. Не устоять даже на обочине МКАД. Не устоять даже на обочине

На что жалуетесь?

Вернуться