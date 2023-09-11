Немного о том, как ездят наши южане

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Видео и ужасное, и приятное одновременно. Много мата, но звук обязателен. Смотреть целиком! Место действия - Сочи.
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Метки: Видео ДТП Сочи аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Я ещё в первой части ролика пожелал ему найти свой столб, или обрыв на краснодарских серпантинах.
Жаль, что он зацепил другого водителя.
Очень надеюсь, что эта "небольшая неприятность" его не5 остановит и оно таки станет мокрым пятном. Но уже без других участников.
Пусть уйдёт в гордом одиночестве.