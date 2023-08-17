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Всегда бы так - учитель на BMW влетел в отбойник

Всегда бы так - учитель на BMW влетел в отбойник

Автор:
17 августа 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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На Новоприозерском шоссе под Сант-Петербургом "учителю" на BMW не понравилось, что водитель большегруза едет по левой полосе. В процессе обучения водитель BMW вдруг вспомнил, что ему нужно поворачивать в сторону коттеджного поселка Киссолово, тут то его и настигла карма. А может быть всё из-за включенного поворотника, как считаете?

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   учитель   
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20  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Стараюсь избегать в жизни навешивание штампов, но с БМВводами, похоже действительно что-то не так. Буквально в прошлые выходные, дегенерат на бумере пытался меня учить, за то, что я в среднем ряду ехал с разрешенной скоростью(если честно-с разрешенной+19км/ч). Я никак не отреагировал, он свалил. Но по дороге до МКАД, я его еще три раз встретил, "учащего" других водителей. Клиника или экстремально короткий писюн.
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1k
Алексей Гулевич 2 минуты назад
кантуженный точно
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1k
Алексей Гулевич 5 минут назад
"учитель на BMW влетел в отбойник" - тут в тексте всё прекрасно
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1k
jnkbxybr 10 минут назад
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16k
banzai7 22 минуты назад
Хорошо, что никто нормальной ориентации не пострадал.
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10k
МихА Полчаса назад
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8k
Ysik Полчаса назад
Практически идентичный случай был лет 8 назад. Еду в левом ряду по Минской трассе, гололед. Скорость небольшая (70-80), поток довольно плотный. Камаз начинает немного нести, периодически его забрасывает в мою полосу, думаю уже уйти правее, на всякий случай. И в этот момент вижу, что сзади моргает фарами поло. Пока я пытался не впилиться в камаз и уйти от него правее, поло обгоняет, подрезает и резко меня оттормаживает. Задний привод машины, большая мощность и новая резина позволили мне аккуратно бочком уйти на соседнюю полосу, а вот поло неожиданно заметил камаз впереди и ушел от него прямо в бетонный разделитель и отскочил в кювет. Я тормознул на обочине, пошел смотреть на битый поло, а там два [мат] с разбитыми носами, сидят, хнычут, но вроде живые.
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7k
Neo 51 минуту назад
Да! Если бы не включил поворотник, нормально бы зашел! Быть бмвистом, так уж до конца
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33k
albedo Час назад
Водитель БМВ полный идиот.
Во первых фура все правильно делала- пошла на обгон и все нормальные водители ждут, когда фура его закончит. Все таки динамика грузовика и легковушки разные.
Во вторых - идиот на БМВ еще и вторую фуру пытался подрезать.
В третьих - это чмо ездить не умеет - не чувствует машину. Уходить в резкий поворот на такой скорости - дебилизм.
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1k
Руслана Тарасова Час назад
На мой взгляд , БМВ это диагноз. И чем старее БМВ, тем "мудрее" там учителя. Одним словом "БМВ головного мозга".
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10k
Алексей Час назад
Ну вот так всегда,на самом интересном месте! А Вы то что тут делаете,кино то уже кончилось
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7k
Pravednik84 2 часа назад
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7k
Roman 2 часа назад
Запутался в органах управления.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
эх, самое интересное не увидели(((
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