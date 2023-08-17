Всегда бы так - учитель на BMW влетел в отбойник

На Новоприозерском шоссе под Сант-Петербургом "учителю" на BMW не понравилось, что водитель большегруза едет по левой полосе. В процессе обучения водитель BMW вдруг вспомнил, что ему нужно поворачивать в сторону коттеджного поселка Киссолово, тут то его и настигла карма. А может быть всё из-за включенного поворотника, как считаете?

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