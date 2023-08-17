Всегда бы так - учитель на BMW влетел в отбойник

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На Новоприозерском шоссе под Сант-Петербургом "учителю" на BMW не понравилось, что водитель большегруза едет по левой полосе. В процессе обучения водитель BMW вдруг вспомнил, что ему нужно поворачивать в сторону коттеджного поселка Киссолово, тут то его и настигла карма. А может быть всё из-за включенного поворотника, как считаете?
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Во первых фура все правильно делала- пошла на обгон и все нормальные водители ждут, когда фура его закончит. Все таки динамика грузовика и легковушки разные.
Во вторых - идиот на БМВ еще и вторую фуру пытался подрезать.
В третьих - это чмо ездить не умеет - не чувствует машину. Уходить в резкий поворот на такой скорости - дебилизм.
ЗЫ Ну а водила прицепа тоже чувак упёртый