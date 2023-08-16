А ведь встречные водители предупреждали

"Ближе к полуночи в Туймазинском районе на 1322 км автодороги М5 "Урал" 27-летняя жительница Белебея, управляя "Ладой Калина", совершила наезд на 56-летнего пешехода, который предположительно, лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм", - рассказали в госавтоинспекции.

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