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А ведь встречные водители предупреждали

А ведь встречные водители предупреждали

Автор:
16 августа 2023 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   триллер   
1997
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"Ближе к полуночи в Туймазинском районе на 1322 км автодороги М5 "Урал" 27-летняя жительница Белебея, управляя "Ладой Калина", совершила наезд на 56-летнего пешехода, который предположительно, лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм", - рассказали в госавтоинспекции.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   триллер   
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27  комментариев
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Самый мудак/ки водилы встречного направления. Надо было не моргать, а остановиться с аварийкой перекрыв встречку, до приезда соответствующих служб.
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13k
? ? ? 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
Константин Полчаса назад
Судя по положению тела и сложенным под голову рукам, он на дорогу помирать пришел... Похоже на суицид...
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1k
Николай Полчаса назад
Жесть конечно, ни кто от этого не застрахован, фиг знает, чего встречка моргает, но на всякий случай большинство водителей скорость снизят.
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22k
Carma Warrior 42 минуты назад
Вот до чего доводит, если решил полежать на дороге без светоотражающих элементов.
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5
vlad49 48 минут назад
Это кстати момент, когда важна скорость движения. Если превысил разрешенную хоть на 1 км/ч - то окажешься виноват однозначно. Все думают, что можно ездить +20км/ч, однако это все равно является нарушением, и как раз в такие моменты может решить - в тюрьму или на свободу.
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности ВИДИМОСТЬ в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
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8k
Лещ Час назад
нафига она по середине дороги ехала? Ехала бы по своей полосе и всё хорошо было бы
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6k
livaneth Час назад
А может этот лежавший уже был сбитый и мёртвый? Только кто-ж теперь выяснять будет? Спишут всё на рега.
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408
Человек Наблюдающий Час назад
Он точно погиб под колесами именно этой машины? Место для привала сомнительное.
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929
Сергей Ковалев Час назад
Жесть, конечно...
Но, к сожалению, большинство водителей проедут мимо и поморгают встречным дальним, вместо того чтоб остановиться и убрать его с дороги. Про упавшие коробки, ветки и прочее я вообще молчу! Лучше ж объехать...
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7k
Neo 2 часа назад
Сочувствую водителю, это пзц, но судимость будет.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Пару лет назад был подобный случай, человек лежал на дороге после удара другой машиной, а вторая машина его добила, также не заметив, через пару дней мужика арестовали, первого водителя нет, чем все закончилось не знаю.
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Вопросов столько по данному ролику, что и комментировать сложно.
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