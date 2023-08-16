А ведь встречные водители предупреждали

1997
1
1
"Ближе к полуночи в Туймазинском районе на 1322 км автодороги М5 "Урал" 27-летняя жительница Белебея, управляя "Ладой Калина", совершила наезд на 56-летнего пешехода, который предположительно, лежал на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм", - рассказали в госавтоинспекции.
Ссылки по теме:
- Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП
- Наехал на сбитого лося и перевернулся
- Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке
- Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии
- Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине
Новости партнёров
реклама
Света от фар освещающих пространство заведомо не хватает для полной остановки даже при скорости 60 км в час максимум для объезда препятствия, о 90-120 вообще молчу.
Поэтому ненавижу и стараюсь не ездить ночью и никогда не понимал гонок под 150 с обоснованием ночь все спят никого нет.
Но, к сожалению, большинство водителей проедут мимо и поморгают встречным дальним, вместо того чтоб остановиться и убрать его с дороги. Про упавшие коробки, ветки и прочее я вообще молчу! Лучше ж объехать...
А дело конечно возбудят. Тут даже вопросов не возникает.
бла-бла-бла
Нет, главное в 264 именно причинно следственная связь. Имел ли водитель возможность избежать столкновения. Есть ли вина пешехода (в данном случае) и бла-бла-бла.
Это правила у нас сделаны не для безопасности, а для чёткого определения виноватого.