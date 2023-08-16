Бессмертные самокатчики против слепых водителей

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В Сыктывкаре 13-летний школьник на электросамокате столкнулся с автомобилем Фольксваген Тигуан на нерегулируемом пешеходном переходе. Из травм только небольшие ссадины.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Это разные вещи.
Ты тоже много чего обязан по правилам. Например, оставлять своё авто только на специально предназначеных для этого площадках - автостоянках. Но ты бросаешь машину везде где тебе удобно.
Так что не шелести.
Водила пролюбил человека на зебре. Вот и всё.
Походу он завтыкал на того самоката, который успешно пересек дорогу парой секунд раньше. Водила смотрел в правое окно и матерился.
А надо было смотреть и влево, и прямо, и вправо.
Ну и пацан на самотыке - козел безрогий. Видит же, что машина не остановилась до зебры. Не пропустила. Да, водила неправ, да, должен был остановиться. Но не остановился же. Какого хера кидаться под колеса?
ДДД вот первый закон движения.
Вижу дебилов на самокатах!
Остановился, перевез самокат по переходу руками, как и велосипед впрочем, и погнал дальше прохожих сбивать.
Водила просто на дорогу не смотрел.
Отвернулся.