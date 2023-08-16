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Бессмертные самокатчики против слепых водителей

Бессмертные самокатчики против слепых водителей

Автор:
16 августа 2023 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Сыктывкаре 13-летний школьник на электросамокате столкнулся с автомобилем Фольксваген Тигуан на нерегулируемом пешеходном переходе. Из травм только небольшие ссадины.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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20  комментариев
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Я девушка добрая и миролюбивая. Люблю котиков. Но когда вижу этих полоумных тридварасов на самокатах и лисапедах, которые ездят как хотят, где хотят, а я должна за рулём проявлять чудеса вождения, что бы с ними не столкнуться, то очень хочется в этот момент пострелять в них из чего-нибудь убойного....
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1k
liveevil Минуту назад
Такое чувство, будто самокатчики вообще не сидят в интернете, так как до сих пор не знают, что ездить по пешеходному переходу не самая лучшая идея
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1k
Леший Полчаса назад
дебил получит штраф, а водитель, видя препятствие, должен применить экстренное торможение до полной остановки....к сожалению....
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8k
Крайняя плоть Суслова 37 минут назад
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644
дмитрий 41 минуту назад
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2k
ssdeep Час назад
В принципе СИМ не гнал, почему водитель на него не среагировал не понятно, видимо отвлекся на что то.
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25k
AzuveR Час назад
Я бы вышел из машины, ещё и леща прописал утырку.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Ну, вот опять потревожили...
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22k
Carma Warrior 2 часа назад
Тупые двухколесые самокатчики обязаны спешиваться. И тут вопрос к родителям данного уникума (и первых двух вначале видео), которые не объяснили правила передвижения на данном виде ТС.
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574
ruslan d 2 часа назад
Самокат конечно не спешился , но как его можно было не заметить ?
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