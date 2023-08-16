Без ДТП. "Вот так вот гоняем по деревне". Женщина дала 8-летнему мальчику порулить

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В Тольятти женщина дала своему маленькому сыну порулить автомобилем УАЗ Патриот. Скорость немаленькая да и катаются они не по безлюдной местности. Удивляет и то, что этой женщине хватило ума выложить видео в социальные сети.
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Это так, как бы...
Что же относительно видео: многие так делают, а вот выкладывают - единицы.
Еще вспоминается случай в нашем городе, двадцатилетней давности.
Двое подростков шестиклассников угнали автобус и катались по маршруту, развозя пассажиров. Из всего салона, только один подвыпивший пассажир обратил внимание на возраст водилы.
Есть ЗАКОН. Есть ТБ и Правила, которые пишутся кровью.
Если бы на дорогу выскочил точно такой же песдюк, что бы эта ТП делала и кто был бы виноват?
Не задумывались над этим?
Если уж и давать кататься, то где-нибудь на редко, редко используемой дороге в полях. Чтоб если че - в поле, да и сбивать там почти некого.