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Без ДТП. "Вот так вот гоняем по деревне". Женщина дала 8-летнему мальчику порулить

Без ДТП. "Вот так вот гоняем по деревне". Женщина дала 8-летнему мальчику порулить

Автор:
16 августа 2023 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Патриот   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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В Тольятти женщина дала своему маленькому сыну порулить автомобилем УАЗ Патриот. Скорость немаленькая да и катаются они не по безлюдной местности. Удивляет и то, что этой женщине хватило ума выложить видео в социальные сети.

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Метки: Видео   ДТП   Патриот   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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13  комментариев
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432
Человек Разумный 58 минут назад
Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющему права управления или лишенного такого права предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Машина соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми вытекающими последствиями
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2k
Ослик Иа на позитиве 5 минут назад
Мой друг в шестом классе катался на отцовском ЗИЛ-130 по нашей деревеньке. На 1й-2й передаче. В 13 лет ему купили "Восход". Многие деревенские пацаны, в этом возрасте, уже катались на мотоциклах, но Вовке купили новый и для него...
Это так, как бы...
Что же относительно видео: многие так делают, а вот выкладывают - единицы.
Еще вспоминается случай в нашем городе, двадцатилетней давности.
Двое подростков шестиклассников угнали автобус и катались по маршруту, развозя пассажиров. Из всего салона, только один подвыпивший пассажир обратил внимание на возраст водилы.
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7k
Neo 19 минут назад
Налипла на штраф, курица тупая.
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44
Нежмисто Живисто 57 минут назад
Ну а х.. ли, ума хватило ребёнка за руль посадить, хватит и в инет выложить
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4k
Lexx Час назад
Ну не задавил же никого и ладно. Чего истерить то. Некоторым руль и в 40 доверять нельзя.
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332
Vergüenza Ajena Lexx 36 минут назад
Если совать спицы в розетку - ТОЧНО долбонёт.
Есть ЗАКОН. Есть ТБ и Правила, которые пишутся кровью.
Если бы на дорогу выскочил точно такой же песдюк, что бы эта ТП делала и кто был бы виноват?
Не задумывались над этим?
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54k
dima423 Час назад
ХЗ мне батя еще в 80х давал за рулем кататься как только до педалей стал дотягиваться, а до этого на коленях рулил, не вижу ничего ужасного в этом)
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