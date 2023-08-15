Неуправляемая бетономешалка опрокинулась на группу скутеристов в Китае

Полиция Цзэнчэна направила на место происшествия своих сотрудников, работающих в координации с аварийно-спасательными силами и медицинским персоналом службы экстренной помощи.

В результате аварии один человек получил серьезные травмы и четыре мотоциклиста получили лёгкие травмы. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.