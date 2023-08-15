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Неуправляемая бетономешалка опрокинулась на группу скутеристов в Китае

Неуправляемая бетономешалка опрокинулась на группу скутеристов в Китае

Автор:
15 августа 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Китай   ЧП   авто   бетономешалка   в мире   скутеристы   
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Судя по кадрам записи, водитель миксера, пытаясь избежать лобового столкновения с толпой водителей электроскутеров, резко повернул. Но из-за большой скорости и большого веса содержимого бетоносмесителя грузовик потерял равновесие и опрокинулся на участников дорожного движения.

Полиция Цзэнчэна направила на место происшествия своих сотрудников, работающих в координации с аварийно-спасательными силами и медицинским персоналом службы экстренной помощи.


В результате аварии один человек получил серьезные травмы и четыре мотоциклиста получили лёгкие травмы. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.


Источник:

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Метки: Видео   Китай   ЧП   авто   бетономешалка   в мире   скутеристы   
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1  комментарий
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Алексей Гулевич 52 минуты назад
у них там всем зелёный горит? ))
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