Неуправляемая бетономешалка опрокинулась на группу скутеристов в Китае

Судя по кадрам записи, водитель миксера, пытаясь избежать лобового столкновения с толпой водителей электроскутеров, резко повернул. Но из-за большой скорости и большого веса содержимого бетоносмесителя грузовик потерял равновесие и опрокинулся на участников дорожного движения.
Полиция Цзэнчэна направила на место происшествия своих сотрудников, работающих в координации с аварийно-спасательными силами и медицинским персоналом службы экстренной помощи.
В результате аварии один человек получил серьезные травмы и четыре мотоциклиста получили лёгкие травмы. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
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