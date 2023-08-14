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Помолился, перекрестился, закрыл глаза и повернул

Помолился, перекрестился, закрыл глаза и повернул

Автор:
14 августа 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Петрозаводске водитель автомобиля Фольксваген Поло учудил что-то невероятное на перекрёстке. Пострадало 3 автомобиля. Возникают вопросы к его зрительным и умственным способностям, а так же как он права получил?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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livaneth 2 часа назад
Водитель фолксвагена очевидно пересел с трейлера. Привык по большому радиусу поворачивать.
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45
Михал Михалыч 23 минуты назад
как он права получил понятно, купил. а вот насчёт остального это вопрос к медикам
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