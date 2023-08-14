Помолился, перекрестился, закрыл глаза и повернул

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В Петрозаводске водитель автомобиля Фольксваген Поло учудил что-то невероятное на перекрёстке. Пострадало 3 автомобиля. Возникают вопросы к его зрительным и умственным способностям, а так же как он права получил?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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