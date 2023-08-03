FISHKINET
Сообщество Аварии 6950 постов • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Очень интересное кино - на ровном месте и с хорошей видимостью...

Очень интересное кино - на ровном месте и с хорошей видимостью...

Автор:
03 августа 2023 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1197
1
1
Ранним утром 1 августа в городе Соколе Вологодской области водитель легкового автомобиля не вписался в поворот и снёс светофор. Возникает ощущение, что водитель был "мёртв" задолго до ДТП.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47
Gergy 56 минут назад
С такой скорости воспроизведения видео - даже очень приятно смотреть - напоминает один мультик ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrMopnex 15 минут назад
Ну на спине чела после удара к скамейке тащить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleks 21 минуту назад
Скоряк как быстро приехал, молодцы! И депсы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
ruslan d 51 минуту назад
Ну может и правда плохо стало ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Knives22 56 минут назад
Быстро скорая приехала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
"Привезли его в больницу - оказался он живой!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Nikita Час назад
Вытащила из машины водилу в бессознательном состоянии?
Ма ла дец....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Rozario Nikita 47 минут назад
ну а поднять его и отнести на скамейку и посадить - эта ваще шедевр пассивного убийства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22415



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Прикол#факты#новости#Автовсячина#Жизнь#забавно#Москва
#люди#автомир#интересно#аварии#авто аварии#подборка#собака#фильм#позитив#дети
#животные#машина#Юмор#ДТП#интересное#кино#знаменитости#полиция#сарказм#Еда
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться