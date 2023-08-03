Очень интересное кино - на ровном месте и с хорошей видимостью...

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Ранним утром 1 августа в городе Соколе Вологодской области водитель легкового автомобиля не вписался в поворот и снёс светофор. Возникает ощущение, что водитель был "мёртв" задолго до ДТП.
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