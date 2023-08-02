Для водителей электросамокатов и других СИМ может появиться штраф в 10 000 рублей

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Автор проекта сенатора Артём Шейкин отметил, что хотя в ПДД и зафиксированы требования к пилотам средств индивидуальной мобильности, они зачастую игнорируются. Причиной этого он посчитал отсутствие наказаний за нарушения.Законопроектом предлагается штрафовать пользователей СИМ за превышение скорости по схеме, схожей с применяемой к автомобилистам, но на меньшие суммы. К примеру, если самокатчик превысит лимит на величину от 5 до 10 км/ч, его накажут на 800 рублей если нарушение будет зафиксировано инспектором и на 500 — при фиксации на камеру. Превышение от 10 до 15 км/ч повлечёт штрафы 3 и 2,5 тысячи рублей, от 15 до 20 км/ч — 4 и 3,5 тысячи рублей. Наконец, если пользователя СИМ застигнут на скорости, превышающей разрешённую более чем на 20 км/ч, сумма штрафа составит 5 и 4,5 тысячи рублей соответственно.Как именно камеры смогут идентифицировать конкретного пилота электросамоката, пока не уточняется. Ранее уже предлагали обязать владельцев СИМ регистрировать их в ГИБДД и получать номера.Наказание за вождение в нетрезвом состоянии предлагается сделать более серьёзным — это административный штраф в 10 тысяч рублей. Аналогично пользователей СИМ будут карать за отказ от медосвидетельствования. Лишение водительских удостоверений при их наличии пока законопроектом не предусматривается.