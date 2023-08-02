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Для водителей электросамокатов и других СИМ может появиться штраф в 10 000 рублей

Для водителей электросамокатов и других СИМ может появиться штраф в 10 000 рублей

Автор:
02 августа 2023 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   электросамокат   
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В Совете Федерации подготовили законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и прочих СИМ. В КоАП могут появиться штрафы за вождение в нетрезвом виде и превышение разрешённой скорости.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   электросамокат   
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7  комментариев
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14k
Александр Час назад
Да владельцы самокатов как раз меньшее из зол - они хотя бы их берегут. Это как с каршерингом - самый аккуратный водитель, взяв тачку на прокат, уже перестаёт притормаживать перед лежачими полицейскими и прочее.
А вот всякие Яндекс-самокаты - это ппц. Проще сразу скорость отслеживать по навигатору и карать прям в приложении. Хочешь самокат взять? Залог в 10к и катайся. Если нарушил - списали. Если всё ок - через неделю залог вернули.
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15k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Тот случай, когда, в общем-то, полезное устройство, благодаря дебилам, которые им пользуются, вызывает ненависть...
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3k
Игорь Полчаса назад
Разрешили бы сбивать, чтоб потом без проблем.
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11k
Кот Бегемот 52 минуты назад
Так, к слову, средняя скорость пешехода – 5 км/ч. Это у тому, ежели встретится на тротуаре с самокатчиком, не нарушающим скоростной режим, мало тоже не покажется. Вообще для электромессеров надо бы строить отдельную подземную тропу за их и арендаторов счёт
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16k
ss Час назад
"требования к пилотам средств индивидуальной мобильности"
---
А-а-а!! С-с-сука! Автор, тв подарил мне как минимум четверть часа здорового радостного смеха. Давно я так не ржал! Пилоты, @лядь, средств индивидуальной мобильности!...
Самокатчики они! Са-мо кат-чи-ки.
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16k
Patmaz Час назад
Вот с этого и надо было начинать. Но лучше поздно, чем никогда.
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Добрый Бабайка

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