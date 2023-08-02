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50% скидка теперь распространяется и на штрафы за платную дорогу

50% скидка теперь распространяется и на штрафы за платную дорогу

Автор:
02 августа 2023 12:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   штраф   
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Госдума приняла в третьем чтении закон о скидках на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Закон устанавливает 50-процентную скидку в случае, если водитель забыл оплатить проезд по платной трассе.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   штраф   
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