50% скидка теперь распространяется и на штрафы за платную дорогу

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Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ.Изменения внесут в том числе в статью 32.2 КоАП РФ. В ней указано, какие штрафы можно уплатить со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления. К ним добавят штрафы за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным или местным дорогам, а также по частным дорогам общего пользования.Скидка не будет распространяться на штрафы за неоплату проезда по федеральным платным трассам. Например, к ним относится трасса М11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на⁠-⁠Дону — Краснодар — Новороссийск).Со скидкой можно будет уплатить штраф за безбилетный проезд в том числе по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге, платным дорогам в Псковской области и Удмуртии, а также по объезду Хабаровска.Сейчас штраф за неоплату проезда по платным дорогам по статье 12.21.4 КоАП РФ — 1500 ₽ для легковых автомобилей и 5000 ₽ для грузовых машин и автобусов. Оштрафовать водителя могут по данным с камер, но только раз за сутки. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то от наказания водителя освободят. Это позволяет позже оплачивать проезд по дорогам, где нет пунктов оплаты.С 1 сентября 2024 года название этой статьи изменят. Она будет касаться только штрафов за проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Размер штрафов за проезд по платным региональным, межмуниципальным или местным дорогам должны будут устанавливать власти регионов.