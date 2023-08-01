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Одновременный выезд с парковки. Кто виноват?

Одновременный выезд с парковки. Кто виноват?

Автор:
01 августа 2023 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В башкирском городе Учалы на одном из перекрестков произошло ДТП из-за одновременного выезда с парковки двух автомобилей. Кто виноват в этой аварии?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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152
Мария Виндзор Полчаса назад
тот, кто выехал на встречку, и он же встал лицом навстречу движению.
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38k
Вепс 5 минут назад
Виновник белое авто, мало того что он по ПДД должен уступить помехе справа, так ещё и сплошную пересек.

ПДД п.8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
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61k
doker 15 минут назад
У кого в ментовке знакомого нет.
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14k
Kostick 22 минуты назад
за музон из "черная кошка белый кот", отдельный респект. однозначно белый, черненький на своей полосе. далее jackety sax и беготня как у бенни хилла? не? )
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2k
kuchipachi Полчаса назад
виноват будет белый.
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16k
Совранский Полчаса назад
«В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». (с)
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