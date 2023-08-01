Одновременный выезд с парковки. Кто виноват?

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В башкирском городе Учалы на одном из перекрестков произошло ДТП из-за одновременного выезда с парковки двух автомобилей. Кто виноват в этой аварии?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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ПДД п.8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.