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Дама перетаскала 180 кг (или 6 самокатов, вес каждого в среднем 30 кг) с одной травы на другую

Дама перетаскала 180 кг (или 6 самокатов, вес каждого в среднем 30 кг) с одной травы на другую

Автор:
29 июля 2023 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   газон   забавно   люди   парковка   самокат   трава   
965
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По всей видимости, лично ей самокаты не помешали, а обеспокоила её, возможно, судьба газона, на котором они были припаркованы.

Особого сопротивления дама не встретила — разве что какой-то паренек возмущенно помахал руками и ушел.

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Метки: Видео   газон   забавно   люди   парковка   самокат   трава   
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11  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Ахренеть 180 кг! дама! перетаскала! а ....не... перекатила и по одному...
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1k
Потому что я Алёша 9 минут назад
Если целью тасканий было переживание за газон, то барышня немножечко дура. Ибо на видео четко видно, что самокаты стоят на полосе экогазона. Более того на этом газоне можно и нужно парковать не только самокаты но и автомобили. Я так понимаю это какой то новый ЖК. И скорее всего эта полоса была предусмотрена специально, чтл бы жильцы не остовляли авто вдоль дороги и не мешали проезду скорых, пожарных, мусорщиков, и других габаритных авто. На таком газоне с ним ни чего не будет. У самого на даче так сделано. Машины ставлю, траве пофиг - прет так что косить з...й6aлся.
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1k
Владимир Теленков Полчаса назад
блин, мы удивляемся почему такой бардак когда сами его создаем)))
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36k
russger 50 минут назад
"перетаскала 180 кг"

За такие заголовки пальцы ломать надо
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1k
Просто прохожий Час назад
Перетаскала!!! Так перетаскать может и первоклашка. Ну говноблоХЕРы в своем репертуаре. Пост говно, но заголовок завлекает.

И по сути. Меня очень раздражают самокатчики. Но таких выживших из ума тварей я бы находил и 3,14...л до крови. Владельцы этих самокатов должны найти тварь(несмотря на то что харю свою она прикрыла) и сурово наказать. Это чужое имущество и портить его нельзя. Если что то не нравится и нельзя по закону тут парковаться, должна вызвать полицию, а не швырять самокаты. Жалко что не воспламенился ни один аккумулятор и тварь не сгорела, не насмерть, а так что бы обгоревшей калекой лежала в кровати еще 50 лет.
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10k
Сергей Час назад
Варианты воздействия есть, только не работают да всяких компаний:
Штраф за парковку на газоне в 2023 году различный в зависимости от уголка страны.
За нарушение закона штраф составит для обывателя 5000 руб., для должностного лица до 50 тысяч руб., а для компаний заплатить придется до 100 тыс. руб.
Раньше можно было не платить штраф, но отделаться предупреждением. То сейчас формулировка не допускает таких поблажек. Установлены однозначные суммы, которые не зависят от причиненного ущерба.
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6k
heta Час назад
Раньше петухокаты доставали всех своим неадекватным поведением в движении, а теперь сука еще и петушиной парковкой. Заипали в корень. Похоже те, кто ссут в лифтах и [мат] паркуют петухокаты - одни и те же люди.
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10k
Игорь 2 часа назад
Перекатала, а не перетаскала. А возмущает ее, по видимому - велопарковка под ее окнами
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389k
Алексей 2 часа назад
я бы еще с размаху об столб их хреначил
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