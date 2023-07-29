Дама перетаскала 180 кг (или 6 самокатов, вес каждого в среднем 30 кг) с одной травы на другую

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По всей видимости, лично ей самокаты не помешали, а обеспокоила её, возможно, судьба газона, на котором они были припаркованы.
Особого сопротивления дама не встретила — разве что какой-то паренек возмущенно помахал руками и ушел.
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За такие заголовки пальцы ломать надо
И по сути. Меня очень раздражают самокатчики. Но таких выживших из ума тварей я бы находил и 3,14...л до крови. Владельцы этих самокатов должны найти тварь(несмотря на то что харю свою она прикрыла) и сурово наказать. Это чужое имущество и портить его нельзя. Если что то не нравится и нельзя по закону тут парковаться, должна вызвать полицию, а не швырять самокаты. Жалко что не воспламенился ни один аккумулятор и тварь не сгорела, не насмерть, а так что бы обгоревшей калекой лежала в кровати еще 50 лет.
Штраф за парковку на газоне в 2023 году различный в зависимости от уголка страны.
За нарушение закона штраф составит для обывателя 5000 руб., для должностного лица до 50 тысяч руб., а для компаний заплатить придется до 100 тыс. руб.
Раньше можно было не платить штраф, но отделаться предупреждением. То сейчас формулировка не допускает таких поблажек. Установлены однозначные суммы, которые не зависят от причиненного ущерба.
Но... Самому себя кусать- себе дороже.