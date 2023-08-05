Доигрались со шрифтами: типичные результаты любительского маркетинга

1264
16
Эти маркетологи-самоучки вновь сделали наш день. Отдельное спасибо внимательным пользователей соцсетей, которые запечатлели эти шедевры и поделились с общественностью.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама