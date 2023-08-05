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Доигрались со шрифтами: типичные результаты любительского маркетинга

Доигрались со шрифтами: типичные результаты любительского маркетинга

Автор:
05 августа 2023 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дизайн   смех   типографика   шрифт   
1264
16

Эти маркетологи-самоучки вновь сделали наш день. Отдельное спасибо внимательным пользователей соцсетей, которые запечатлели эти шедевры и поделились с общественностью.

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Метки: Прикол   Юмор   дизайн   смех   типографика   шрифт   
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789
Александер 12 минут назад
Ля, я кажется левый глаз вывихнул...
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15k
Александр 13 минут назад
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3k
· · 18 минут назад
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