Полицейская погоня в Башкирии завершилась массовой аварией

Около 23:40 на мопеде «Альфа» по городским улицам ехали двое молодых людей, и оба без мотошлемов. Их засекли сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться, но просьба была проигнорирована. Тогда началась настоящая погоня по улице Ленина. Правоохранители заметили, что водитель мопеда собирается пересечь перекрёсток на красный свет, а наперерез паре молодых людей двигался ВАЗ-2110.



Тогда патрульные включили световые и звуковые сигналы, а затем выехали на пересечение дорог вместе с нарушителем. В итоге ВАЗ-2110 врезался в машину ДПС, а водителя мопеда и его пассажира прижало к обочине. Они получили ушибы и обратились к врачам, но перед этим попытались скрыться с места происшествия.



Сотрудники ГАИ задержали молодого нарушителя: оказалось, что это 18-летний местный житель, который учится на втором курсе в Учалинском колледже горной промышленности. На него составили протоколы за оставление места происшествия, неповиновение сотруднику полиции и проезд на красный сигнал светофора.