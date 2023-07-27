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Полицейская погоня в Башкирии завершилась массовой аварией

Полицейская погоня в Башкирии завершилась массовой аварией

Автор:
27 июля 2023 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Вчера вечером в городе Учалы водитель мопеда пытался уйти от погони патрульной машины ДПС, а в итоге вместе с преследователями попал в тройную аварию на перекрёстке.

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Метки: Автовсячина   ДПС   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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7  комментариев
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2k
kuchipachi Час назад
Вряд ли сотрудники полиции видели, что наперерез ехал 2110. Либо просто так совпало, что машина ДПС, оказалась слева, либо патрульные на всякий случай умышленно собой делали заслон. И если второй вариант, то весь им и хвала.
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10k
Алексей 3 минуты назад
Город то какой?
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1k
Darki 22 минуты назад
Эх,а можно было бы просто пристрелить этот мусор на мопеде,и две машины бы остались целы,и люди бы ночью не проснулись бы от шума.Мечты про идеальный,альтернативный мир)))
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1k
Максим Макашев 43 минуты назад
Время - около полуночи, а сколько сразу понабежало разного рода и вида "блохеров" снимающих на телефоны аварию
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909
ruslan d Час назад
Менты их еще и спасли
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