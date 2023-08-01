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Поплохело? Выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Поплохело? Выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Автор:
01 августа 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Утром 21 июля в городе Сертолово Ленинградской области автомобиль Форд Транзит выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем Kia и грузовиком. Причины такого манёвра неизвестны.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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63
Max Us 2 минуты назад
Может уснул или сердце (
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