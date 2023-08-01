Поплохело? Выехал на встречную полосу и устроил ДТП

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Утром 21 июля в городе Сертолово Ленинградской области автомобиль Форд Транзит выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем Kia и грузовиком. Причины такого манёвра неизвестны.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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