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Подрезал, подставил попу и бежать...

Подрезал, подставил попу и бежать...

Автор:
01 августа 2023 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Наверняка была предыстория, но сути это не меняет. Водитель Опеля подрезал автомобиль Шевроле и скрылся с места происшествия.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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32k
albedo 41 минуту назад
Меня в автошколе еще в конце 80-х учили:
Собачка выскочила на дорогу, подрезают и так далее - бей.
Иначе при маневре можешь улететь и погубишь людей.
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16k
Совранский Полчаса назад
Опель будет ходить пешком))) это хорошо)))
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