Подрезал, подставил попу и бежать...

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Наверняка была предыстория, но сути это не меняет. Водитель Опеля подрезал автомобиль Шевроле и скрылся с места происшествия.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Собачка выскочила на дорогу, подрезают и так далее - бей.
Иначе при маневре можешь улететь и погубишь людей.